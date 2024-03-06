Щеплення в аптеках: МОЗ пояснило, коли послуга стане доступною українцям

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Там нагадали, що уряд ухвалив постанову, якою дозволив аптекам проводити профілактичні щеплення.

"Це усталена практика в країнах ЄС та США, яка зробить вакцинацію зручнішою, а отже, ще ближчою та доступнішою", - зазначили у відомстві.

Як пояснили у МОЗ, перед тим як послуга запрацює в Україні, аптекам потрібно отримати ліцензію на медичну практику. Для цього пункт має забезпечити:

наявність спеціальної аптечки та іншого обладнання;

проходження фармацевтами навчання щодо безпеки вакцин, правил організації й техніки проведення щеплень, надання домедичної допомоги за невідкладних станів.

"Рішення уряду набирає чинності через три місяці після його опублікування. За цей час буде змінена нормативна база, щоб забезпечити реалізацію проєкту, проведені консультації та верифікований перелік суб’єктів господарювання, які виявлять бажання отримати ліцензію та проводити вакцинацію фармацевтичними працівниками", - зазначили у Ляшка.

Вакцинуватися проти сезонного грипу в аптеках можна буде вже наступного епідсезону 2024/25 років.