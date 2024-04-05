Сигнали організму: про що може розповісти колір сечі?

Зміна кольору, консистенції, запаху чи в об'єму сечі, яка виділяється протягом доби, може вказувати на різні захворювання сечовивідних шляхів або порушень в організмі. Це може бути одним з перших сигналів про проблеми зі здоров'ям, які людина може помітити самостійно. У деяких випадках такі зміни можуть бути спричинені прийомом харчових барвників чи медичних препаратів.

Проте, якщо ви помітили зміни у вашій сечі, які тривають більше 1-2 днів або додаються й інші симптоми, важливо звернутися до лікаря. Лише лабораторні аналізи зможуть визначити біохімічний склад сечі та виявити наявність можливих порушень, допомагаючи вчасно виявити та лікувати можливі захворювання. Тож, на що важливо звертати увагу в першу чергу?

Що впливає на зміну кольору сечі?

Уролог та колишній президент Урологічного товариства Флориди Джамін Брамбхатт детально пояснив у матеріалі CNN, що впливає на колір сечі.

Колір сечі людини може змінюватися від блідо-жовтого до темно-бурштинового, і це переважно залежить від урохрому - побічного продукту природного розпаду еритроцитів. Еритроцити, або червоні кров'яні клітини, з часом старіють і руйнуються, утворюючи урохром, який потім виводиться через нирки і надає сечі свій характерний колір.

Інтенсивність кольору відображає рівень гідратації організму. Чим більше ви п'єте, тим світліший колір вашої сечі. Тому, якщо ваша сеча світліша, це може свідчити про те, що ви добре гідратовані, а якщо вона темніша - може бути ознакою нестачі рідини в організмі та "дзвіночком" про те, що ви не закриваєте потребу у воді.

Тут дуже важливо знайти баланс. Адже вживання великої кількості води може викликати понаднормову гідратацію, що призводить до розведення важливих електролітів у організмі та водної інтоксикації. Це рідкісне, але серйозне захворювання, яке може знизити рівень натрію в крові до небезпечного рівня.

На противагу цьому, недостатнє споживання води може призвести до нестачі води в організмі, тобто зневоднення, коли організм втрачає більше рідини, ніж споживає. Наслідком є сухість шкіри, слизових оболонок, а також це може викликати втому, запаморочення, погіршення концентрації, когнітивних та фізичних функцій. Крім інших неприємних симптомів, сильна дегідратація може становити загрозу здоров'ю та життю.

Важливо підтримувати баланс води в організмі, споживаючи достатню, але не занадто велику кількість води. Потреби у воді можуть варіюватися в залежності від багатьох факторів, таких як погода, рівень активності та індивідуальні особливості організму. Важливо слухати своє тіло і пити воду, коли ви хочете.

Якого кольору може бути сеча та про що це свідчить?

Колір сечі може бути важливим індикатором стану здоров'я та загального функціонування організму. Тому будьте пильні, якщо помітили, що ваша сеча набула таких відтінків:

Червоного або рожевого. Такий колір сечі може бути наслідком вживання деяких продуктів, наприклад, буряку або ягід. Зміна відбувається завдяки природним барвникам, які є в їхньому складі. Однак, якщо протягом певного часу колір не прийшов у норму, тоді це може бути ознакою наявності крові в ній та більш серйозного захворювання. Тобто може бути викликано інфекціями, захворюваннями нирок або сечового міхура, збільшенням простати та іншого. Тому ігнорувати цей симптом у жодному разі не можна.

Темно-коричневого або кольору чаю. Це може бути ознакою недостатньої гідратації організму, як зазначалась раніше. Якщо ж ви впевнені, що п'єте достатню кількість рідини, тоді цей відтінок може свідчити про проблеми, які пов'язані з печінкою або іншими органами.

Синього або зеленого. Забарвлення сечі цих кольорів може бути наслідком вживання певних ліків або харчових барвників в продуктах.

Яскраво-жовтого. Цей колір може бути наслідком вживання вітамінів групи В. Таке явище є досить безпечним та нешкідливим, але слугує нагадуванням про те, як дієта та добавки впливають на організм.

Важливо пам'ятати, що зміна кольору сечі може бути нормальною в ряді випадків, але також може бути ознакою серйозних медичних проблем.

Фото: urosvit.com

Якою повинна бути сеча у здорової людини?

Сеча здорової людини повинна відповідати таким параметрам:

Об'єм. Здорова людина зазвичай виділяє приблизно 1.5-2 літри сечі щоденно при нормальному питному режимі. Це важливо для виведення токсинів та зайвих речовин з організму.

Прозорість та осад. Сеча повинна бути повністю прозорою без будь-якого осаду чи слизу. Наявність каламутності може бути ознакою інфекції або різних захворювань нирок. Однак, за певних обставин, каламутність може виникати тимчасово та проходить без втручання.

Колір. Світло-жовтий або янтарний відтінки сечі є нормою. Це може залежати від концентрації мікроелементів, гідратації та інших речовин у сечі.

Саме ці ознаки зазначають експерти на порталі медичної клініки Оксфорд Медікал. Якщо ви помічаєте будь-які відхилення від цих норм, особливо якщо вони тривають тривалий час або супроводжуються іншими симптомами, важливо звернутися до лікаря для оцінки вашого стану здоров'я.

Запах сечі

Ще одним індикатором стану здоров'я може бути запах сечі. У нормі вона повинна мати слабкий запах. Якщо запах інтенсивний або незвичний, це може вказувати на деякі проблеми:

Сильний запах аміаку може бути ознакою зневоднення організму.

Неприємний чи незвичайний запах може слугувати ознакою інфекції сечовивідних шляхів, зокрема циститу чи інших захворювань. Іноді він може також бути спричинений певними медикаментами чи харчовими продуктами.

Вплив дієти та продуктів. Так, спаржа, кава, а також деякі види риби, можуть мати вплив на запах сечі через специфічні сполуки, які вони містять.

Усі ці показники - лише орієнтир, а не остаточний діагноз.Пам'ятайте, що вчасне виявлення та лікування можуть допомогти у підтримці вашого здоров'я та попередженні серйозних захворювань. Здоров'я - ваш найбільший скарб, тож слухайте своє тіло та дійте відповідно до його сигналів.