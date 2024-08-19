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У ВООЗ підрахували, скільки здійснено атак на українську медичну систему за час повномасштабної війни

Дар'я Куркіна
19 серпня, 2024 понедiлок
19:29
Здоров'я на фото: наслідки російського обстрілу по лікарні Херсона

З початку повномасштабного вторгнення Росії зафіксовано 1940 атак на медичну систему України - найбільшу кількість, яку ВООЗ підрахувала у будь-якій надзвичайній гуманітарній ситуації у світі

Зміст

Про це йдеться на сайті Всесвітньої організації охорони здоровʼя.

У матеріалі акцентують: з грудня 2023 року атаки на медичну систему України відбуваються майже щодня.

"Вже понад 2,5 роки 86% усіх таких атак припадає на медичні установи, причому значна їхня частина відбувається із застосуванням важкого озброєння", - додають в організації.

ВООЗ підкреслює, що статистика у 1940 атак - найвищий показник, який вона коли-небудь реєструвала в будь-якій надзвичайній світовій гуманітарній ситуації.

Відповідно до даних організації, 42% усіх атак на медсистему України з 2022 року були спрямовані на первинну медичну допомогу. Водночас у 2024 році найбільша кількість поранень і смертей припала на вторинну медичну допомогу: кожен пʼятий випадок закінчився травмою.

"У 2024 році ми спостерігаємо багато подвійних обстрілів. Зараз ми маємо більше обстрілів цивільної інфраструктури, ніж раніше. Ми втрачаємо колег – медичних працівників, медсестер, лікарів, парамедиків. Цього року також було поранено набагато більше медичних працівників, ніж раніше. За даними ВООЗ, працівники першої медичної допомоги та медичного транспорту втричі частіше страждають від нападів, ніж інші медичні працівники", – заявив представник ВООЗ в Україні Ярно Габіхт.

У звіті йдеться, що торік задокументували 24 смерті серед пацієнтів і медпрацівників. За перших 7,5 місяця 2024 року загинули 34 людини внаслідок атак на медичні заклади.

Кількість травм цього року перевищила цифри 2023 року, а також статистику 2022. Вона становить 229 людей.

"Підсумовуючи, кожен четвертий напад на охорону здоров'я цього року призвів до травм", - додали у ВООЗ.

  • Росія 8 липня завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101. На місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.

  • Наступного дня аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту в Києві завершили, на той час було відомо про двох загиблих і 32 поранених людей. Однак 10 липня стало відомо, що в лікарні помер хлопчик, який на момент атаки перебував у реанімації. Уранці 12 липня в Києві помер 7-річний хлопчик з Прикарпаття, який також був в Охматдиті під час російської атаки.

  • 9 серпня дослідники Conflict Armament Research (CAR) виявили, що ракету, яка влучила в дитячу лікарню "Охматдит" 8 липня, виготовили ​​в Росії лише за кілька тижнів, а можливо, навіть за кілька днів до нападу.
Теги:
Україна
Росія
Медицина
лікарі
ВООЗ
Війна з Росією
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