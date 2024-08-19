У ВООЗ підрахували, скільки здійснено атак на українську медичну систему за час повномасштабної війни
З початку повномасштабного вторгнення Росії зафіксовано 1940 атак на медичну систему України - найбільшу кількість, яку ВООЗ підрахувала у будь-якій надзвичайній гуманітарній ситуації у світі
Про це йдеться на сайті Всесвітньої організації охорони здоровʼя.
У матеріалі акцентують: з грудня 2023 року атаки на медичну систему України відбуваються майже щодня.
"Вже понад 2,5 роки 86% усіх таких атак припадає на медичні установи, причому значна їхня частина відбувається із застосуванням важкого озброєння", - додають в організації.
ВООЗ підкреслює, що статистика у 1940 атак - найвищий показник, який вона коли-небудь реєструвала в будь-якій надзвичайній світовій гуманітарній ситуації.
Відповідно до даних організації, 42% усіх атак на медсистему України з 2022 року були спрямовані на первинну медичну допомогу. Водночас у 2024 році найбільша кількість поранень і смертей припала на вторинну медичну допомогу: кожен пʼятий випадок закінчився травмою.
"У 2024 році ми спостерігаємо багато подвійних обстрілів. Зараз ми маємо більше обстрілів цивільної інфраструктури, ніж раніше. Ми втрачаємо колег – медичних працівників, медсестер, лікарів, парамедиків. Цього року також було поранено набагато більше медичних працівників, ніж раніше. За даними ВООЗ, працівники першої медичної допомоги та медичного транспорту втричі частіше страждають від нападів, ніж інші медичні працівники", – заявив представник ВООЗ в Україні Ярно Габіхт.
У звіті йдеться, що торік задокументували 24 смерті серед пацієнтів і медпрацівників. За перших 7,5 місяця 2024 року загинули 34 людини внаслідок атак на медичні заклади.
Кількість травм цього року перевищила цифри 2023 року, а також статистику 2022. Вона становить 229 людей.
"Підсумовуючи, кожен четвертий напад на охорону здоров'я цього року призвів до травм", - додали у ВООЗ.
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