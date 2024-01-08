В Україні розподілили понад 16 тис. курсів для безплатного лікування вірусного гепатиту С

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.

У грудні минулого року в середині областей почали перерозподіл препаратів, аби полегшити "маршрут пацієнта", який триватиме до кінця місяця. Залишок препаратів, 8%, в Україну доставлять до кінця лютого.

"Зокрема, у другому півріччі 2023 року до послуг зі скринінгу та лікування вірусних гепатитів (далі — ВГ) було залучено 1 330 закладів охорони здоров’я (далі — ЗОЗ) в різних областях. Саме до цих ЗОЗ було налагоджено постачання препаратів та тест-систем для скринінгу ВГВ і ВГС, закуплених коштом держбюджету. Йдеться про 1,4 млн тест-систем для скринінгу ВГ: 727 360 тестів для виявлення вірусного гепатиту С та 670 420 тестів для виявлення вірусного гепатиту В було поставлено до всіх регіонів України. У комплексі ці кроки дозволили охопити лікуванням більше, ніж 3 500 пацієнтів із вірусним гепатитом В та 16 000 пацієнтів із вірусним гепатитом С", - зазначено в повідомленні.

У МОЗ наголосили, що пацієнт має змогу безкоштовно пройти швидкий тест у свого сімейного лікаря. Він виявляє антитіла до вірусних гепатитів у середньому з четвертого-шостого тижня з моменту інфікування. Точність такого тесту - приблизно 99%.

Щоб пройти діагностику або почати лікування, необхідно звернутися до сімейного лікаря чи найближчої амбулаторії. Потім пацієнтові лікар надасть направлення до спеціалізованої установи. Там можна буде пройти додаткові обстеження чи лікування.

Міністерство також нагадало про "маршрут пацієнта", якщо в лікуванні відмовлено:

у разі повідомлення про відсутність ліків у медичному закладі потрібно звернутися до головного лікаря для уточнення інформації та з’ясування причини;

якщо головний лікар не може надати інформацію, необхідно звернутися до структурного підрозділу з питань охорони здоров’я у вашій області;

якщо у лікуванні відмовили на рівні структурного підрозділу з питань охорони здоров’я - варто повідомити про це фахівцям Центру громадського здоров’я МОЗ України, офіційно звернувшись на електронну пошту [email protected].

Якщо пацієнт не може отримати препарати в області за місцем проживання та у випадку відсутності залишків препаратів, є можливість звернутися до закладів охорони здоров'я інших областей. Інформація про залишки препаратів розміщена на сайті ЦГЗ.