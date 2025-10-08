Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Японські вчені виявили біологічну причину тривалого "затуманення" мозку при COVID-19

Японські вчені виявили біологічну причину тривалого "затуманення" мозку при COVID-19

Дар'я Тарасова
8 жовтня, 2025 середа
09:56
Здоров'я коронавірус

Учені в Японії визначили потенційну біологічну причину тривалого "туману" мозку при COVID-19 та надали докази того, що цей стан є не просто затяжним симптомом, а вимірюваним молекулярним розладом мозку

Зміст

Про це повідомляє Euronews.

Команда з Університету міста Йокогама під керівництвом професора Такуї Такахаші виявила, що люди з тривалим COVID-19 відчувають широке підвищення активності рецепторів AMPA - типу молекул, які мають вирішальне значення для навчання та пам'яті.

"Застосовуючи нашу нещодавно розроблену технологію ПЕТ-візуалізації рецепторів AMPA, ми прагнемо запропонувати нову перспективу та інноваційні рішення для нагальної медичної проблеми, якою є тривалий COVID-19", — сказав професор Такахаші.

"Туман" мозку — загальний термін для позначення когнітивних порушень, поганої пам'яті та млявого мислення — є одним з найпоширеніших та найбільш інвалідизуючих симптомів інфекції SARS-CoV-2 (COVID-19).

Дослідження показують, що це захворювання вражає понад 80% людей з тривалим коронавірусом, через що мільйони людей мають труднощі з роботою, навчанням або повсякденним життям.

Досі вчені намагалися знайти чіткі біологічні маркери, які б пояснювали, чому це відбувається. Попередні дослідження візуалізації показали ледь помітні структурні зміни в мозку, але жодне з них не змогло точно визначити молекулярні порушення, що відповідають за цей "туман".

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, приблизно у 6 зі 100 людей, хворих на COVID-19, розвивається постковідний стан.

Японська команда вважала, що можуть бути залучені рецептори AMPA (AMPAR). Ці рецептори діють як ключові вузли зв'язку між клітинами мозку і раніше були пов'язані з психічним здоров'ям і неврологічними захворюваннями, такими як депресія, шизофренія та деменція.

Використовуючи нову методику під назвою K-2 AMPAR PET-візуалізація, дослідники просканували мозок 30 пацієнтів з тривалим COVID і порівняли результати з 80 здоровими добровольцями.

Вони виявили, що щільність рецепторів у пацієнтів була значно підвищена, і чим вища активність AMPAR, тим гірші їхні когнітивні симптоми.

Запалення також, ймовірно, відіграло певну роль. Вищі рівні маркерів запалення були пов'язані зі збільшенням тих самих рецепторів, що свідчить про те, що імунна відповідь мозку може бути рушійною силою молекулярних змін.

"Наші результати чітко демонструють, що тривалий мозковий "туман" COVID слід визнати законним клінічним станом. Це може спонукати галузь охорони здоров'я пришвидшити розробку діагностичних та терапевтичних підходів до цього розладу", – пояснює Такахаші.

Хоча робота все ще перебуває на ранніх стадіях, результати можуть допомогти вказати на методи лікування, які зменшують надмірну активність AMPAR, потенційно полегшуючи симптоми для тих, хто від них страждає.

 

Новини
Світ
Наука
Медицина
Японія
Коронавірус
COVID-19
