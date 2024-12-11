За перший тиждень зими майже 120 тис. українців перехворіли на грип, ГРВІ та коронавірус

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Зокрема, з ускладненнями ГРВІ до лікарні потрапило 2724 українці, більшість із яких – 1607 – діти.

Загалом від початку епідсезону перехворіла 1 182 961 людина. Ці показники на 18,8% менші за тогорічні. У відомстві зазначили, що епідпоріг із захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 в країні не перевищений.

У МОЗ наголосили, що найдієвішою профілактикою COVID-19 та грипу є вакцинація. За даними на 8 грудня щеплення проти грипу зробили 95 839 людей.

"Вакцина проти грипу не захищає від COVID-19 і навпаки. Натомість щеплення проти цих хвороб можна робити в один день або з рекомендованим інтервалом", – ідеться в повідомленні.

Міністерство нагадало, що щеплення проти COVID-19 залишаються безоплатними. Вакцина проти грипу не входить до переліку безоплатних щеплень і доступна в аптеках. Вона є рекомендованою, особливо людям з групи ризику.