Зараз ідеальний час для щеплення від грипу, - епідеміологиня Виноград
Наталія Виноград, епідеміологиня, вірусологиня, професорка, завідувачка кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету, зазначила, що думати про щеплення треба до початку епідемічного сезону
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Вакцини є і проти ковіду, і проти грипу. Я б сказала, що це найбільш ідеальний час для щеплення проти грипу. Нам для того, щоб створився імунітет, потрібен час - не 10 днів і, можливо, не місяць, аби створився належний імунітет. Тому думати про щеплення треба до початку епідемічного сезону, це оптимальний час. Сьогодні у нас з вами попереду грип, який не легший, ніж той самий ковід", - зауважила професорка.
Епідеміологиня додала, що ковід має тяжкий перебіг захворювання у людей медичного ризику, а у всіх решта – це і температура, і симптоми, які є при гострих респіраторних вірусних інфекціях.
"Але так склалося, що ковід для нас став ендемічним захворюванням, тобто притаманним для нашої території, і він обрав свою сезонність. Ми з вами будемо влітку заходити й до осені мати у себе цю проблему в достатньо виражених цифрах. Переважно хворіють діти молодших та старших класів, це до третини від всіх нових випадків. А найменші цифри – старші люди віком після 60 років, бо вони вдома сидять, не наражаються, розуміючи, скільки буде проблем", - резюмувала Наталія Виноград.
- Раніше Міністерство охорони здоров'я України повідомляло, що протягом епідсезону 2023-2024 років 4 715 963 українці захворіли на грип, ГРВІ й COVID-19, що є на 38% менше епідемічного порога для України.
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