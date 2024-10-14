Зараз ідеальний час для щеплення від грипу, - епідеміологиня Виноград

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Вакцини є і проти ковіду, і проти грипу. Я б сказала, що це найбільш ідеальний час для щеплення проти грипу. Нам для того, щоб створився імунітет, потрібен час - не 10 днів і, можливо, не місяць, аби створився належний імунітет. Тому думати про щеплення треба до початку епідемічного сезону, це оптимальний час. Сьогодні у нас з вами попереду грип, який не легший, ніж той самий ковід", - зауважила професорка.

Епідеміологиня додала, що ковід має тяжкий перебіг захворювання у людей медичного ризику, а у всіх решта – це і температура, і симптоми, які є при гострих респіраторних вірусних інфекціях.

"Але так склалося, що ковід для нас став ендемічним захворюванням, тобто притаманним для нашої території, і він обрав свою сезонність. Ми з вами будемо влітку заходити й до осені мати у себе цю проблему в достатньо виражених цифрах. Переважно хворіють діти молодших та старших класів, це до третини від всіх нових випадків. А найменші цифри – старші люди віком після 60 років, бо вони вдома сидять, не наражаються, розуміючи, скільки буде проблем", - резюмувала Наталія Виноград.