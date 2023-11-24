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Здорожчання скрапленого газу через блокаду на польському кордоні може тривати до розблокування, - експерт Новак

24 листопада, 2023 п'ятниця
17:06
Економіка газ

Очільник БФ "Нова країна", кандидат економічних наук Андрій Новак заявив, що через проблеми з постачанням пального з Польщі, що займає третину українського ринку, ціна на скраплений газ збільшилася на 30%

Про це він розповів у етері Еспресо.

"На сьогодні вже безумовно з причини блокади кордону зі сторони польських перевізників страждає пальне. Нагадаю, що Польща забезпечує біля третини українського ринку пального і зараз найбільші проблеми ми відчуваємо на скрапленому газі, який спочатку блокади, тобто менше ніж за місяць, здорожчав в Україні на 30%. Це здорожчання може тривати до того часу, поки кордон з Польщею не буде повністю розблокований, у тому числі для цистерн з пальним для України", - пояснює експерт. 

Новак наголосив, що для українців це додаткові витрати, які відобразяться у вартості проїзду громадським та приватним транспортом.

"Ви знаєте, що дуже багато автотранспорту, автобусів, бусів в Україні переобладнані на ГБО (газобалонне обладнання, - ред.) і здорожчання скрапленого газу - це пряме здорожчання й пасажирських, вантажних та перевезень автомобілями, які працюють вже на скрапленому газі. Звичайно, загальні втрати ми будемо підраховувати вже після, я сподіваюся, скорого завершення цієї блокади", - підсумував він.

Страйки на кордоні між Польщею та Україною: що відомо

Раніше повідомлялося, що польські перевізники страйкуватимуть на кордоні. Причина – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС. У зв'язку з цим Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України ініціювало зустріч з Польщею та Єврокомісією.

У ДПСУ прокоментували ймовірне блокування кордону. Крім того, Україна направила Польщі офіційну ноту через наміри польських перевізників розпочати страйк на українсько-польському кордоні.

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. У Мінінфраструктури заявили, що польські перевізники не передали Києву жодних офіційних вимог.

Станом на вечір 7 листопада польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажного автотранспорту на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною. Згодом також стало відомо, що вантажівки на в'їзд в Україну очікують до 90 годин.

9 листопада у Польщі відбулася зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, однак вона завершилася нічим. Водночас черги з вантажних транспортних засобів стають все довшими. Відтак Україна запропонувала польській владі запустити смуги для порожніх вантажівок і очікує на відповідь з їхньої сторони.

15 листопада відбулися тристоронні перемовини з Польщею та Єврокомісією щодо розблокування пунктів пропуску, однак вони не принесли результатів. Натомість Європейська комісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, якщо влада не розв'язже питання з блокуванням перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною.

16 листопада словацькі перевізники провели попереджувальну акцію і на годину заблокували перетин кордону українським колегам, приєднавшись до аналогічної польської блокади. Перевізники заявили, що чекатимуть на реакцію упродовж семи днів, а в разі її відсутності погрожують повністю перекрити пункт пропуску "Вишнє Нємецьке - Ужгород".

Згодом польські перевізники пообіцяли посилити блокаду на кордоні з Україною. Крім того, митники почали фіксувати збільшення черг вантажівок на словацькому напрямку.

Україна та Польща готують позови щодо відшкодування збитків, завданих блокуванням прикордонних автомобільних пунктів пропуску через мітинг перевізників. Крім того, стало відомо, що польські перевізники не пропускають гумдопомогу і небезпечні вантажі.

За словами віцепрезидента Асоціації міжнародних автоперевізників Володимира Баліна, польські перевізники порушують умови страйку, що може допомогти добитися його скасування. Водночас українська економіка за цей час зазнала збитків вже на понад €400 млн.

Тим часом польські фермери обіцяють продовжити блокування пункту пропуску "Медика-Шегині" до січня. Тож Україна ініціює створення моніторингової групи з боку ЄС на кордоні, а також планує евакуацію українських водіїв.

Світ
Польща
газ
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