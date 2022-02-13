Зе-влада на Євробаченні "подарувала" перемогу "своєму" кандидатові, - ексспівробітник Нацради з питань телебачення і радіо

Своєю оцінкою ситуації він поділився на фейсбуці, передає Еспресо.TV.



"На мою особисту думку, у відборі на "Євробачення-2022" цілком можливо мав місце зговір між Офісом президента та менеджментом Суспільного мовлення.



Перемогла "потрібна" владі артистка, яка, за правилами конкурсу, що були розроблені до речі самим Суспільним, не мала права взагалі брати участь у національному відборі", - важає Костинський.



"Як на мене, це є типовий московський сценарій - влада і так зване Суспільне забирають у людей право обирати своїх кандидатів. Влада "дарує" перемогу "своєму" кандидатові", - пише Сергій Костинський.



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При цьому ним наводиться "рецепт виходу зі скандальної ситуації" для Суспільного, з тим, щоб "врятувати свою репутацію":



"1. Звільнення Ярослава Лодигіна з посади члена правління НСТУ через маніпуляції, які відбулися під час національного відбору, або, як мінімум, тимчасове відсторонення від виконання посадових функцій на період проведення службової перевірки.



2. Дискваліфікація Аліни Паш за порушення умов конкурсу (відвідини Криму).



3. Визначення подальшої долі відбору".





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