Зе-влада заборгувала перед Збройним силам України 5,8 млрд грн, - розслідування телеканалу "Еспресо"

Про це йдеться в розслідуванні журналістів телеканалу “Еспресо” спеціально для програми “Вечір з Миколою Княжицьким”

Загальна сума боргів перед ЗСУ – 5,8 мільярда гривень. Це – дворічний бюджет такого міста як Полтава, річний бюджет Кривого Рогу та половина річних бюджетів всієї Нацгвардії та цілого міністерства культури.

Важко уявити обсяги халатності та нехлюйства в головному оборонному відомстві країни, де б просто забули записати відповідні гроші в бюджет. Це з’ясував журналіст Юрій Бутусов, після публікації якого два тижні тому вся країна і дізналася про борг по зарплатах в півтора мільярда. І лише після цього Міністерство оборони подало до парламенту запит на зміни до бюджету, де попросили додаткових 3,8 мільярди.

“Це винятково гроші на утримання особового складу. Виявилося, що міністерство оборони просто забуло це записати в бюджет! Тому перекидало гроші за статті на статті видатків, аж поки не виник скандал. Почали розбиратися – чому так трапилось, чому немає комплексних системних рішень і виявилося, що загалом заборгованість по року – 5.8 млрд грн.” - повідомив головний редактор “Цензор.NET” Юрій Бутусов



Як можна не врахувати виплати на фінансове забезпечення особового складу, що елементарно заплановані по року? Як можна було потім погодитися на такий бюджет? Понад те, вже традиційно – Зе-влада замість виправляти помилки, як завжди пускала пилюку в очі українців. Буквально ще тиждень тому прем’єр Шмигаль бив себе в груди на трибуні парламенту і говорив про те, що ніяких боргів немає.



“Заборгованостей щодо обов'язкових виплат перед військовими у нас немає і бути не може. Звичайно, щодо необхідних змін до бюджету, якщо вони будуть, коли буде змінюватися ситуація. Відповідні зміни будуть подаватися на розгляд профільних комітетів і парламенту”, - Денис Шмигаль, прем’єр-міністр України. 11 вересня 2021 року.



Але Шмигаль говорить лише про обов’язкові виплати, тобто про звичайну зарплату. Волонтер і радник попереднього президента Юрій Бірюков наводить один цікавий графік: з 2014 по 2019 рік заробіток українського військового стабільно підвищувався і для бійця на першій лінії фронту він зріс до мінімум 17 тисяч гривень. Починаючи з 2019 року, цей процес наглухо зупинився і навіть навпаки: Міноборони лиш обростає боргами.



“​Міністерство оборони разом з прем'єр-міністром заплуталися у версіях брехні. Тобто, грошове забезпечення швидше за все заплатять в цьому році, але всі додаткові виплати, як то відпускні, компенсація за піднайом житла і так далі - просто не виплатять.” - розповів Юрій Бірюков



Також є заборгованість і перед цивільними підприємствами, які відряджають на збори резервістів своїх працівників. За законом, у той період, поки людина перебуває в армії на зборах, заробітну плату їй нараховує підприємство, а вже йому згодом ці гроші компенсує Міністерство оборони. Або не компенсує.

“В цьому питанні величезна заборгованість. Власне навіть от у мене, я так само був на зборах резервістів і не так давно у відділі кадрів дізнався, що ніяких перерахувань від міністерства оборони моя організація не отримала ще досі.” - розповів резервіст та редактор проєкту “Війна за Незалежність” Юрій Руденко.

За різними статтями заборгованість перед військовослужбовцями тягнеться від одного до шести місяців. Виникає питання: як до такого довели і чому довго мовчали? Відповідь проста: військовий не може дозволити собі критики, покинути службу, вийти на страйк, або що. У військових немає профспілок чи омбудсмена, який міг би захистити їхні права. На відміну від країн Європи чи Сполучених Штатів, де є свій уповноважений від кадрових військових при головних владних інституціях.“У самих військовослужбовців немає інструменту захисту своїх прав, у тому числі й матеріальних. Вони абсолютно залежні від усіх, починаючи від свого командира і закінчуючи державою. І якщо вчителі чи шахтарі, не отримуючи заробітної плати, можуть вийти на забастовку, то військовослужбовець не може.” - пояснила ​​координаторка медійної ініціативи “За права людини” Ольга РешетиловаЗа даними Радіо Свобода, близько 65% українських військовослужбовців звільняються вже після завершення першого контракту. За різними оцінками, станом на зараз недокомплект кадрового потенціалу у військах становить не менше 40 відсотків.“Тобто, це виливається в полях. В те, що ту територію, яку має обороняти 10 осіб, обороняє 5. І відповідно ці 5 осіб в два рази менше сплять і в два рази менше відпочивають. І відповідно як мінімум в два рази менш ефективно працюють.” - пояснив Юрій РуденкоЗвісно, можна повернутися до практики кримських офіцерів часів Януковича, які під час служби знаходили можливість підробляти таксистами, вантажниками, тощо. Але геть не до жартів, коли під Майорськом взяли у полон бійця 24 бригади Юрія Дяченка, тому що на позиції він був один. Де, згідно штатного розпису, їх мало бути двоє. Нестача кадрів і втрата людського потенціалу – це найстрашніше, що може бути в армії.“Не знаю, чи можна говорити про саботаж - але скоріше це корупція в чистому вигляді і профнепридатність. Вони не розуміють, що з армією не можна гратися. Але вони вирішили з армією погратися. І це може призвести до дуже неприємних наслідків.” - вважає Юрій БірюковПовну відповідальність за стан своєї армії несе верховний головнокомандувач. Це навіть не припущення, це аксіома – так в будь-якій армії. А Зеленський, який тепер облачився в патріота та спекулює військовими парадами та вояжами на фронт - щоразу тікає від відповідальності, як тільки-но правда виходить назовні. Ось і зараз президент саме збирається на передову. Тому, швидше за все, після цілої низки скандалів з боргами, якісь гроші знайдуть, а найгарячіші – закриють. Але хіба хтось на Банковій усвідомлює стратегічні наслідки своєї халатності, а може і шкідництва? Щоб отримати якісний кадровий потенціал – потрібні роки та капітальні ресурси, щоб втратити це все – рік-другий. Так, пасіонарії на борги не зважають і залишаться в армії. Але чи можна отримати професійну армію лише за рахунок ідейно мотивованих людей!? Бо чимало з тих, хто мріяв стати військовим – після таких історій тричі подумають, чи варто обирати для себе цей шлях.“Проблеми функціонування та забезпечення у нас мультиплікуються та посилюються набагато, в рази, дуже поганою, не сучасною та не компетентною організацією служби. І ця некомпетентна організація служби є основою всіх проблем армії. У нас поки що армія організована не як професійна, а вона в нас виключно контрактна. Це такий Майдан, я би сказав – озброєний Майдан! Це ще далеко від якогось інституційного розвитку і ще далеко від якоїсь логіки.” - вважає Юрій БутусовМіністри Зеленського не здатні написати притомний оборонний бюджет, але при цьому з пафосом будують новий флот десь в 2035 році та купують “Залізний купол”. Схоже, Зе-влада так і не усвідомила – війна на агітації, яку вони намагаються втюхати українцям та війна в реальному вимірі – це різна війна. І борони нас Боже застати ту справжню велику війну з такою горе-владою.