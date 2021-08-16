З'єднає Україну і Молдову: Укравтодор почав підготовку до будівництва Ямпільського мосту через Дністер

Про це пресслужба Укравтодору повідомила у Facebook.



"Будуємо Ямпільський міст через Дністер, що стане частиною транспортного коридору між двома країнами та продовженням автошляху Р-08 Немирів - Ямпіль. Зараз завершується ремонт 116 км цієї дороги у Вінницькій області", - йдеться у повідомленні.



Там міст зводиться на околицях міста Ямпіль та неподалік молдавського села Косеуць. Під'їздом до нього з української сторони стане автошлях Т-02-02 Могилів - Подільський - Ямпіль - Бершадь - Умань. З іншої сторони він примкне до молдавської траси М2 Кишинів - Сорока.



У пресслужбі зазначили, що будівництво мосту здійснюється за моделлю design-build, яка заощаджує та здешевлює реалізацію проєкту. Така модель передбачає, що підрядна організація займається проєктуванням і будівельними роботами.



За інформацією Укравтодору, підрядною організацією є компанія "СП "Автострада". Наразі підрядники розпочали процес підготовчих робіт: зняття родючого шару ґрунту, вирубку порослі та влаштування майданчиків для техніки.



Мостовий перехід передбачає будівництво двох підходів: 1,068 км з української сторони та 5 км з молдавської. Довжина естакади складатиме 668 м, довжина мосту - 641 м. Міст утримуватиме 21 опора висотою від 8 до 40 м.



У пресслужбі зазначили, що завершити роботи планується до кінця 2022 року.



В Укравтодорі додали, що наразі автотранспортний зв'язок між Україною і Молдовою через річку Дністер в області забезпечується мостом, який розміщений у зоні пункту пропуску "Могилів-Подільський - Отач" та мостом на пункті пропуску "Бронниця - Унгурь", на якому дозволена маса транспортних засобів не перевищує 3,5 тонн, а на прикордонному "Ямпіль - Косеуць" працює лише паромна переправа, однак вона давно не відповідає вимогам часу і реальним потребам жителів обох держав.



Водночас, зазначили в Укравтодорі, новий міст у Ямполі покращить зв'язок між двома сусідніми країнами та дозволить скоротити час поїздки за маршрутом Київ - Кишинів.

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