Зеленська попросила Всесвітню раду церков допомогти в організації гуманітарних коридорів

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Я звертаюся до вас як до організації, що покликана проповідувати мир і братерство: будьте сьогодні голосом тих, хто страждає від війни! Донесіть до членів Всесвітньої ради церков важливість сповідування справедливості та миру на нашій землі, що йде з віри в Бога. Прошу вас і членів ВРЦ донести свій голос із засудженням війни та закликом до захисту мирного населення", – зазначила Зеленська.

Вона активно взаємодіє з міжнародними організаціями, першими леді інших країн задля розв'язання гуманітарних криз в Україні.



Зараз у її фокусі – надання необхідної допомоги дітям, матерям та збереження їхніх життів.



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