Зеленська попросила Всесвітню раду церков допомогти в організації гуманітарних коридорів
Перша леді України Олена Зеленська звернулася до Всесвітньої ради церков з проханням стати посередником в організації гуманітарних коридорів і сприяти українцям, які вимушено втікають від війни
Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
"Я звертаюся до вас як до організації, що покликана проповідувати мир і братерство: будьте сьогодні голосом тих, хто страждає від війни! Донесіть до членів Всесвітньої ради церков важливість сповідування справедливості та миру на нашій землі, що йде з віри в Бога. Прошу вас і членів ВРЦ донести свій голос із засудженням війни та закликом до захисту мирного населення", – зазначила Зеленська.
Вона активно взаємодіє з міжнародними організаціями, першими леді інших країн задля розв'язання гуманітарних криз в Україні.
Зараз у її фокусі – надання необхідної допомоги дітям, матерям та збереження їхніх життів.
Повний текст листа за посиланням.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30
-
EUR
Купівля 32.51Продаж 33.39
- Актуальне
- Важливе