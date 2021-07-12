Зеленський 13 липня скликає позачергову Раду, серед питань - легалізація медичного канабісу, - Гончаренко

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.



"Завтра (13 липня) скликається позачергове засідання Верховної Ради за ініціативою Зеленського, на якому буде розглядатися легалізація медичного канабісу", - написав він.



Серед інших питань: особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу, правки у законодавство щодо Антимонопольного комітету, посилення відповідальності за контрабанду та зміни до Податкового кодексу.



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