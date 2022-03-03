"Україна щодня отримує зброю від наших партнерів, від справжніх друзів, все більше і більше потужної зброї. Україна вже зустрічає іноземних добровольців, які йдуть в нашу країну. Перші з 16 тисяч, вони їдуть захищати нашу свободу і наше життя, і це буде успішно, я в цьому впевнений", – заявив сьогодні у відеозверненні президент України Володимир Зеленський, передає "Еспресо.TV".

Як пишуть Сухопутні війська ЗСУ, сьогодні у виданні "Шпігель" з посилання на владу Німеччини побачила світ стаття в котрій йдеться, що "Німеччина не буде принципово перешкоджати" тим, хто захоче відправитись до України та воювати за її свободу.

Також заступник міністра оборони Ганна Маляр 28 лютого заявила, що кілька тисяч іноземців висловили бажання вступити до Міжнародного легіону.

Нагадаємо, Зеленський оголосив про створення "Інтернаціонального легіону" для боротьби з путінізмом

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