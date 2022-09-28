Зеленський анонсував хороші новини з фронту

Про це він сказав у своєму щоденному зверненні.

"Щодо фронту, то скажу коротко й поки що без деталей, хоч вони будуть хороші: просуваємося вперед і звільняємо нашу землю", – зауважив Зеленський.

Сьогодні, 27 вересня, під час відеовиступу на Радбезі ООН Зеленський наголосив, що Росія зневажає статут ООН і порушує "будь-які правила цього світу". Він закликав до дій і назвав єдиний шлях, аби зупинити РФ.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, за вівторок, 27 вересня, ЗСУ відбили ворожі атаки в районах 10 населених пунктів: Соледар, Майорськ, Курдюмівка, Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Виїмка, Спірне, Первомайське та Кам’янка

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb