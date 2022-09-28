Зеленський анонсував хороші новини з фронту
Володимир Зеленський зазначив, що новини з фронту будуть хорошими
Про це він сказав у своєму щоденному зверненні.
"Щодо фронту, то скажу коротко й поки що без деталей, хоч вони будуть хороші: просуваємося вперед і звільняємо нашу землю", – зауважив Зеленський.
- Сьогодні, 27 вересня, під час відеовиступу на Радбезі ООН Зеленський наголосив, що Росія зневажає статут ООН і порушує "будь-які правила цього світу". Він закликав до дій і назвав єдиний шлях, аби зупинити РФ.
- Як повідомили у Генштабі ЗСУ, за вівторок, 27 вересня, ЗСУ відбили ворожі атаки в районах 10 населених пунктів: Соледар, Майорськ, Курдюмівка, Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Виїмка, Спірне, Первомайське та Кам’янка
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