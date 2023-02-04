Зеленський анонсував на 5 лютого впровадження нових санкцій

Про це стало відомо з вечірнього звернення президента.

"Сьогодні ж я підписав відповідні документи, щоб зробити черговий крок для захисту та очищення нашої держави від тих, хто на боці агресора", - сказав він.

Також він додав, що є подання від Служби безпеки щодо осіб, у яких зафіксована наявність російського громадянства, і в неділю, 5 лютого, буде зроблений ще один юридичний крок на виконання санкційних рішень РНБО.

"І ми працюємо для того, щоб синхронізувати наші санкційні рішення з юрисдикціями партнерів. Вороги вільного світу не мають права користуватися вільним світом заради своїх інтересів", - зазначив Зеленський.