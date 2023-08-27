Зеленський анонсував нові засідання Ставки: про що будуть говорити

Про це він заявив у вечірньому зверненні.

"Протягом тижня, як і завжди, будуть засідання Ставки. Порядок денний уже визначено. Зокрема, будуть рішення, які дадуть нам змогу ще посилити наших воїнів", - заявив президент.

За його словами, військовому командуванню потрібно буде активніше готувати інфраструктуру для нових українських літаків, а дипломатам – активніше просувати в комунікації з партнерами все те, що потрібно саме українським військовим.

"У кожному з підрозділів запити дуже чіткі. Саме такими мають бути й результати української дипломатії", - додав Зеленський.