Зеленський анонсував нові засідання Ставки: про що будуть говорити
Президент Володимир Зеленський у неділю, 27 серпня, повідомив нові засідання Ставки наступного тижня. На них будуть розглядати рішення, які посилять українських захисників
Про це він заявив у вечірньому зверненні.
"Протягом тижня, як і завжди, будуть засідання Ставки. Порядок денний уже визначено. Зокрема, будуть рішення, які дадуть нам змогу ще посилити наших воїнів", - заявив президент.
За його словами, військовому командуванню потрібно буде активніше готувати інфраструктуру для нових українських літаків, а дипломатам – активніше просувати в комунікації з партнерами все те, що потрібно саме українським військовим.
"У кожному з підрозділів запити дуже чіткі. Саме такими мають бути й результати української дипломатії", - додав Зеленський.
- У п'ятницю, 25 серпня, президент Володимир Зеленський повідомив, що наступного тижня мають відбутися спеціальні внутрішньо-політичні наради, які убезпечать Україну від тих, хто хоче послабити її.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.81 Купівля 37.81Продаж 38.68
- EUR Купівля 41.02Продаж 42.17
- Актуальне
- Важливе