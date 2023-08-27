Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Зеленський анонсував нові засідання Ставки: про що будуть говорити

Зеленський анонсував нові засідання Ставки: про що будуть говорити

27 серпня, 2023 неділя
20:25
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський у неділю, 27 серпня, повідомив нові засідання Ставки наступного тижня. На них будуть розглядати рішення, які посилять українських захисників

Про це він заявив у вечірньому зверненні.

"Протягом тижня, як і завжди, будуть засідання Ставки. Порядок денний уже визначено. Зокрема, будуть рішення, які дадуть нам змогу ще посилити наших воїнів", - заявив президент.

За його словами, військовому командуванню потрібно буде активніше готувати інфраструктуру для нових українських літаків, а дипломатам – активніше просувати в комунікації з партнерами все те, що потрібно саме українським військовим.

"У кожному з підрозділів запити дуже чіткі. Саме такими мають бути й результати української дипломатії", - додав Зеленський.

  • У п'ятницю, 25 серпня, президент Володимир Зеленський повідомив, що наступного тижня мають відбутися спеціальні внутрішньо-політичні наради, які убезпечать Україну від тих, хто хоче послабити її.
Суспільство
Україна
політика
зброя
Володимир Зеленський
ЗСУ
допомога Україні
Читайте також:
27 серпня, 2023 неділя
Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом
26 серпня, 2023 субота
Тут без варіантів, є одна-єдина версія: Фейгін сказав, хто стоїть за загибеллю Пригожина
Кирило Буданов
26 серпня, 2023 субота
У росіян лишився лише людський ресурс, - Буданов
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.81
    Купівля 37.81
    Продаж 38.68
  • EUR
    Купівля 41.02
    Продаж 42.17
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
27 серпня
21:33
путін
Путін наказав найманцям ПВК Вагнера підписати присягу на вірність РФ
21:01
вибори
Вибори під час війни: Зеленський назвав 4 головні умови
20:53
Ексклюзив
окупанти
Військовий експерт Коваленко пояснив, чому росіянам не вдасться прорвати оборону ЗСУ на Лимано-Купʼянському напрямку
20:42
Маргарита Симоньян
Пропагандистка Сімоньян поскаржилася, що біля її будинку вдруге за тиждень впав дрон
20:15
Музей українського грамзапису
У Києві відкрили Музей українського грамзапису
20:11
Євро
Для перевірки бізнесу залишиться лише один орган, - Зеленський
20:01
OPINION
Василь Зима
Ніби й не було війни…
19:54
Ексклюзив
Азовець Руслан Романов
Ми узяли найкраще від Козаччини та УПА: азовець Романов
19:39
Ексклюзив
лукашенко, путін
Найбільше від загибелі Пригожина виграв Лукашенко, - білоруський військовий експерт Алєсін
19:23
Енергетика
Окремі стратегічні енергетичні підприємства треба повернути державі, - Зеленський
19:19
Північна операційна зона
Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському напрямку, - Генштаб
19:00
Інтерв’ю
Історик про війну в Україні та перспективи у майбутньому
Історик Сергій Плохій: потрібно будувати нове розуміння України та себе на підставі історії
18:54
Володимир Зеленський
Я запропоную Верховній Раді прирівняти корупцію під час війни до державної зради, - Зеленський
18:25
Інтерв’ю
путін пригожин
Путін доб’є всіх заколотників і ще більше заховається, щоб продовжувати війну, - Фейгін
18:20
Майрбеков Діярбек Даніярович
У Полтаві поліція розшукує громадянина Узбекистану, що втік з примусового лікування
18:06
OPINION
Сергій Громенко
Колись Росія стане звичайним сусідом
17:48
За раз летить лише 10-20, а не 100 як раніше: у РФ могли зменшити виробництво ракет, - ГУР
17:19
Лассіна Траоре, Шахтар
"Шахтар" переміг "Колос": результати та розклад усіх матчів 5-го туру УПЛ
17:15
Інтерв’ю
Тисяча українських морпіхів повертається з навчання у Британії
Крим звільнить не F-16, а добре озброєний піхотинець, - полковник Грант
17:00
Ексклюзив
“В українців є гарна властивість – ми дуже швидко всьому вчимося”: Азовець Романов про міжнародну допомогу Україні 
16:53
Ексклюзив
Рефат Чубаров
Меджліс: вперше в Криму окупанти прийшли до СІЗО і роздавали повістки кримським татарам
16:52
Служба безпеки Латвії заявила про спроби Росії вербувати українських біженців при перетині кордону
16:33
Поєдинок Усика з Дюбуа
"Я не вважаю, що це удар нижче поясу". Команда Дюбуа оскаржуватиме перемогу Усика
16:25
Огляд
ЗСУ б'ють в серце окупантів в Криму та "бавовна" в Москві: де вибухало у ворога впродовж тижня
16:24
Російський літак
У Білорусь прилетіли військові з Киргизстану та Таджикистану, - Беларускі Гаюн
16:07
Оновлено
обстріл Херсонщина
Росіяни обстріляли Херсон та область: загинули дві жінки, поранено двох чоловіків
16:05
OPINION
Андрій Кокотюха
Реєстр антиукраїнських книжок не заблокує російську пропаганду
15:54
Оновлено
СБУ вдарила дронами-камікадзе по літаках, радару й системі ППО на аеродромі Курська, - ЗМІ
15:38
Оновлено
Вибух на заправці у Румунії
У Румунії стався вибух на газовій заправці: дві людини загинули та 57 поранено
15:32
У Бердянську горить завод, на якому окупанти зберігають техніку
15:31
Харківщина
Російська армія обстріляла із РСЗВ північ Харківщини: загинула жінка
15:18
У Парижі пройде референдум щодо заборони послуг з прокату електросамокатів
З вересня на вулицях Парижу зникнуть електросамокати
14:52
Олена Шуляк
У "Слузі Народу" розповіли, коли відбудуться найближчі загальнодержавні вибори
14:45
На фото: Президент України Володимир Зеленський
Оборона, безпека, санкції: Зеленський заявив про підготовку потужного вересня для України
14:07
OPINION
Карл Волох
Скандал з куртками для ЗСУ: Резніков і казус Капоне
14:00
Ексклюзив
Азовець Руслан Романов (Панк)
"Перемога означає зробити так, щоб Росія боялася знову наступати”: азовець Романов про сусідство з агресором та майбутнє України
13:53
Слідчий комітет Росії підтвердив загибель Пригожина та Уткіна
13:15
Афганістан
Жінкам-туристкам заборонили відвідувати нацпарк в Афганістані
13:09
долар
Курс валют на 27 серпня: якими є ціни в обмінниках та на чорному ринку
13:05
ЗСУ війна
Українські військові просуваються на південь від Роботиного до села Новопрокопівка
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV