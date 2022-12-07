Зеленський: День ЗСУ є святом вдячності і це назавжди

Про це Зеленський сказав у відеозверненні.

"Сьогодні – день нашої вдячності. Саме такий сенс у 6 грудня – і це назавжди. Тепер лише так наші люди відзначатимуть День Збройних Сил України – словами вдячності, відчуттям вдячності, сльозами вдячності. Я впевнений, мільйони разів сьогодні в Україні прозвучало або просто подумалося саме так – "дякую". Дякую воїнам нашої армії й усіх формувань сил оборони України. Дякую батькам наших воїнів, які виховали справді переможців. Саме так – переможців. Дякую всім лікарям і медичним сестричкам, які рятують поранених героїв. Дякую кожному, хто зміцнює оборону й забезпечує українських воїнів усім необхідним. Коли в державі День Збройних Сил за своїм сенсом є святом вдячності, таку державу, я впевнений, неможливо здолати й неможливо зламати", - сказав Зеленський.

Президент також наголосив, що Україна продовжить повертати своїх захисників із російського полону.

"Сьогодні нам вдалося повернути додому ще 60 воїнів, які були в російському полоні. Ми продовжимо повертати наших і звільнимо всіх", - сказав Зеленський.

Вранці 6 грудня Володимир Зеленський привітав ЗСУ зі святом під час візиту до Слов'янська.

Цього ж дня Україна повернула з російського полону 60 своїх захисників.

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