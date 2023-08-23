Зеленський: дипломатам доручено підготувати безпековий союз держав Чорного та Балтійського морів

Про це він сказав на брифінгу під час засідання Кримської платформи.

Він наголосив, що безпека в Чорному та Азовському морях буде тоді, коли Україна домінуватиме в цих регіонах.

Президент також розповів, що дипломати отримали завдання підготувати безпековий союз з країнами Чорноморського узбережжя задля захисту від російської агресії в регіоні.

"Що стосується наших партнерів, скажу відверто: проводжу розмови, й дипломатам поставлено завдання підготувати союз, безпековий союз не всупереч, не думайте, НАТО, а з країнами НАТО, з країнами Чорноморського узбережжя. Щоб у нас був спільний захист від російської агресії Чорноморського, Азовського узбережжя. Я б сказав більше - Азовського, Чорноморського і Балтійського простору", - пояснив Зеленський.