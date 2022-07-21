"Почуваюся міцно як ніколи, нас таких 40 млн": Зеленський спростував фейк щодо його "перебування в реанімації"
Президент України опублікував відео, в якому довів, що він перебуває на роботі, а не у шпиталі
Про це Володимир Зеленський повідомив у ТГ-каналі "Слуга Народу".
Сьогодні, 21 липня, хакери здійснили кібератаку на радіостанції "Мелодія" та "Байрактар" і поширили інформацію, що Президент України нібито у важкому стані перебуває у реанімації, а його обов’язки виконує голова ВР Руслан Стефанчук. У медіахолдингу TAVR Media, до якого входять радіостанції, повідомили про напад і спростували фейкову інформацію.
Водночас, хакерам відповів і сам Володимир Зеленський.
"Я перебуваю в кабінеті. Так міцно, як зараз, я ще ніколи не почувався. І погана новина для всіх, хто запускає такі фейки: я не один, нас таких 40 мільйонів. І при всій повазі до похилого віку: 44 — це не 70", — сказав Президент.
- Додамо, у Держспецзв'язку повідомили, що Україну атакують хакери, яких фінансує Росія.
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