Про кібератаку на сервери та мережі радіостанцій повідомили у медіахолдингу TAVR Media, до якого входять ці радіостанції.

"Сьогодні було здійснено кібератаку на сервери та мережі радіостанцій TAVR Media. В даний момент відповідні служби працюють над вирішенням цієї проблеми", – зазначили в повідомленні.

У холдингу наголосили, що "жодна інформація про проблеми із здоров’ям президента України Володимира Зеленського не відповідає дійсності".

Перед тим у мережі слухачі радіостанцій поширили інформацію про те, що під час ефіру на радіо "Мелодія" та радіо "Байрактар" роботизований голос "ведучої" повідомив, нібито стан здоров’я Володимира Зеленського погіршився, він потрапив до реанімації, а обов’язки глави держави виконує спікер ВРУ Руслан Стефанчук.

Довідково. В управлінні радіогрупи TAVR Media – дев'ять радіостанцій: Хіт FM, Radio ROKS, KISS FM, Radio RELAX, Мелодія FM, Наше Радіо, Radio JAZZ, Classic Radio і віднедавна – Радіо Байрактар.

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