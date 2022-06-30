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Головна війна з Росією Україну атакують хакери, яких фінансує Росія, - Держспецзв'язку

Україну атакують хакери, яких фінансує Росія, - Держспецзв'язку

30 червня, 2022 четвер
18:20
війна з Росією росія хакер

Голова Держспецзв’язку наголосив, що в Україні триває перша масштабна війна у кіберпросторі. Нині нашу країну та США російські хакери атакують найбільше

Про це інформує Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

"Хакери, які нас атакують, намагаються знищити українську інфраструктуру, фінансуються російською державою. 90% хакерських угруповань РФ належать до силових структур. Це – ГРУ ГШ, ФСБ", – розповів голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь.

Лише з 24 лютого РФ здійснила 796 кібератак проти України. Це втричі більше, ніж минулого року, утім їхня якість знижується.

"Зʼясувалося, що Росія не така сильна, як це пропагувалося останні роки. Жодна їхня атака не досягла цілей, які вони ставили перед собою", – додав Щиголь.

Голова Держспецзв’язку наголосив, що нині українські системи захищені завдяки професіоналізму фахівців та міжнародній співпраці.

  • Спецслужби РФ збільшили кількість хакерських атак проти США, союзників та партнерів з метою збору розвідувальної та іншої цінної інформації.​
  • ІТ-фахівцям вдалося відбити хакерську атаку на OLL.TV, яка відбулася 5 червня під час трансляції футбольного матчу Україна-Уельс в рамках відбору на Чемпіонат світу-2022.
  • Хакерське угруповання, пов'язане з Росією, взяло на себе відповідальність за масову DDoS-атаку на сайти литовських держустанов і приватних компаній, щоб у такий спосіб шантажувати країну і спонукати її відмовитися від обмежень транзиту до Калінінградської області.
  • Наприкінці травня у Мінцифри розповіли про основні здобутки у кібервійні з Росією.

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Росія
хакер
хакерські атаки
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