Про це пише Європейська правда з посиланням на дані Національного центру кібербезпеки Литви.

Центр повідомив про масову DDoS-атаку на сайти державних установ та приватних компаній, зокрема, не працюють сайти низки литовських міністерств та відомств. Кіберфахівці працюють над відновленням їхньої роботи.

Відповідальність за кібератаку взяло на себе на себе хакерське угруповання ​​Killnet​.​

При цьому Національний центр кібербезпеки Литви очікує найближими днями нових кібератак, імовірно, ще більш потужних. Зокрема, хакери можуть завдати удару у галузях транспорту, енергетики, фінансів. Можливо, вимагатимуть викупів.

Раніше​ ​Killnet попереджало, що буде змушувати Литву відмовитися від обмежень транзиту через свою територію з РФ до Калінінградської області.

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