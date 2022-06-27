Російські хакери влаштували масову DDoS-атаку в Литві, відключені сайти міністерств і відомств
Хакерське угруповання, пов'язане з Росією, взяло на себе відповідальність за масову DDoS-атаку на сайти литовських держустанов і приватних компаній, щоб у такий спосіб шантажувати країну і спонукати її відмовитися від обмежень транзиту до Калінінградської області
Про це пише Європейська правда з посиланням на дані Національного центру кібербезпеки Литви.
Центр повідомив про масову DDoS-атаку на сайти державних установ та приватних компаній, зокрема, не працюють сайти низки литовських міністерств та відомств. Кіберфахівці працюють над відновленням їхньої роботи.
Відповідальність за кібератаку взяло на себе на себе хакерське угруповання Killnet.
При цьому Національний центр кібербезпеки Литви очікує найближими днями нових кібератак, імовірно, ще більш потужних. Зокрема, хакери можуть завдати удару у галузях транспорту, енергетики, фінансів. Можливо, вимагатимуть викупів.
Раніше Killnet попереджало, що буде змушувати Литву відмовитися від обмежень транзиту через свою територію з РФ до Калінінградської області.
- Нагадаємо, 17 червня у "Литовській залізниці" повідомили "Калінінградську залізницю", що припиняють пропускати транзитні потяги з товарами, що потрапили під санкції Євросоюзу.
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20 червня Росія розпочала військовий збір в Калінінградській області.
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21 червня Литва роз'яснила Росії мотиви обмеження транзиту у Калінінградську область, а в ЄС назвали звинувачення Росією Литви "брехнею та чистою пропагандою".
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21 червня секретар ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що Росія готує швидку і жорстку відповідь для Литви, від якої постраждають усі мешканці балтійської країни.
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