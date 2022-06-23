Росія посилює кібервійну проти США та союзників, — доповідь Microsoft

Про це йдеться в доповіді Microsoft.

"Звіт розкриває нову інформацію про зусилля РФ, включно зі збільшенням кількості зламів доступу в мережі, а також шпигунської діяльності проти інших урядів, некомерційних та інших організацій за межами України",- йдеться у документі.

Зусилля Росії частково спираються на кіберстратегію, яка охоплює щонайменше три різні, а іноді й скоординовані дії. Серед них – "деструктивні кібератаки в Україні, проникнення в мережу та шпигунство за межами України, а також операції кібервпливу, спрямовані проти людей в усьому світі", - вказують у Microsoft

Крім того, доповідь Microsoft розкриває деталі складних і широкомасштабних операцій російського зовнішнього впливу, які мали на меті підірвати єдність Заходу. Зокрема, йдеться про те, що основною мішенню російських спецслужб були американські організації. Загалом атаки здійснювалися на 42 держави з метою заволодіння цінною інформацією, пов’язаною з війною.

Водночас у Microsoft зазначили, що оцінити масштаби наслідків російського кібершпигунства важко, оскільки багато клієнтів зберігали дані у своїх системах, а не в інфраструктурі хмарних обчислень Microsoft.

Наприкінці травня у Мінцифри розповіли про основні здобутки у кібервійні з Росією.

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