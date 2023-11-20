У статті "The Guardian" пишуть, що, за словами одного з поінформованих джерел, президент Зеленський гостро переживає через "феномен Черчилля", – його лякає поразка на виборах успішного воєнного лідера.

Цікаво хто з ОП їм дав коментар?

Але в будь-якому випадку все так і є. І не зрозуміло, а чого його лякає можлива поразка на виборах після війни? Він же сам спочатку казав, що йде на один строк, а нещодавно додав, що не планує обиратися після війни.

Чи він був не до кінця щирим? Ну, буває...

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Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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