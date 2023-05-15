Зеленський і Макрон зустрілися у Єлисейському палаці

Про це повідомив Володимир Зеленський у telegram.

"Україна та Франція разом захищають свободу й безпеку Європи! Щодня ми наближаємо мир для всіх українців та європейців", - зазначив лідер України.

Натомість президент Франції привітав українського лідера з візитом: "Шановний Президенте Зеленський, друже Франції, ласкаво просимо".