Зеленський і Макрон зустрілися у Єлисейському палаці
Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон зустрілися у Єлисейському палаці
Про це повідомив Володимир Зеленський у telegram.
"Україна та Франція разом захищають свободу й безпеку Європи! Щодня ми наближаємо мир для всіх українців та європейців", - зазначив лідер України.
Натомість президент Франції привітав українського лідера з візитом: "Шановний Президенте Зеленський, друже Франції, ласкаво просимо".
- Учора, у суботу, 13 травня 2023 року, Зеленський мав зустрічі з керівництвом Італії та Папою Франциском. Після відвідин Риму та Ватикану він відправився до Берліну.
- Перемовинам у столиці Німеччини Володимир Зеленський присвятив майже увесь сьогоднішній день, неділю, 14 травня.
- Головною метою свого нинішнього європейського турне Зеленський називає формування "винищувальної коаліції", тобто об'єднання країн Заходу, здатних забезпечити ЗСУ необхідними для контрнаступу сучасними винищувачами.
- Після завершення офіційного візиту до Німеччини глава української держави Володимир Зеленський прибуде на перемовини на Франції, де зустрінеться з Емманюелем Макроном.
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