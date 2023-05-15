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Зеленський і Макрон зустрілися у Єлисейському палаці

15 травня, 2023 понедiлок
00:20
Світ Зеленський і Макрон

Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон зустрілися у Єлисейському палаці

Про це повідомив Володимир Зеленський у telegram.

"Україна та Франція разом захищають свободу й безпеку Європи! Щодня ми наближаємо мир для всіх українців та європейців", - зазначив лідер України. 

Натомість президент Франції привітав українського лідера з візитом: "Шановний Президенте Зеленський, друже Франції, ласкаво просимо".

  • Учора, у суботу, 13 травня 2023 року, Зеленський мав зустрічі з керівництвом Італії та Папою Франциском. Після відвідин Риму та Ватикану він відправився до Берліну.
  • Перемовинам у столиці Німеччини Володимир Зеленський присвятив майже увесь сьогоднішній день, неділю, 14 травня.
  • Головною метою свого нинішнього європейського турне Зеленський називає формування "винищувальної коаліції", тобто об'єднання країн Заходу, здатних забезпечити ЗСУ необхідними для контрнаступу сучасними винищувачами.
  • Після завершення офіційного візиту до Німеччини глава української держави Володимир Зеленський прибуде на перемовини на Франції, де зустрінеться з Емманюелем Макроном.
Франція
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Світ про Україну
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