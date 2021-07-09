Зеленський і Меркель зустрінуться 12 липня, - уряд Німеччини
Канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент України Володимир Зеленський зустрінуться 12 липня під час вечері
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на сайт уряду Німеччини.
Меркель прийме президента Зеленського на вечері у Федеральній канцелярії 12 липня 2021 року о 19:00 (20:00 за київським часом)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що темами обговорення стануть двосторонні відносини, Мінські угоди, процес реформ в Україні, економічні питання та відносини з Росією.
Сайт президента Німеччини повідомляє, що на 10:00 (11:00 за київським часом) заплановано бесіду президента Франка-Вальтера Штайнмаєра із Зеленським.
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