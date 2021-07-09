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Зеленський і Меркель зустрінуться 12 липня, - уряд Німеччини

9 липня, 2021 п'ятниця
18:10
Світ Ангела Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент України Володимир Зеленський зустрінуться 12 липня під час вечері

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на сайт уряду Німеччини.

 Меркель прийме президента Зеленського на вечері у Федеральній канцелярії 12 липня 2021 року о 19:00 (20:00 за київським часом)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що темами обговорення стануть двосторонні відносини, Мінські угоди, процес реформ в Україні, економічні питання та відносини з Росією.

Сайт президента Німеччини повідомляє, що на 10:00 (11:00 за київським часом) заплановано бесіду президента Франка-Вальтера Штайнмаєра із Зеленським.

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Ангела Меркель
Німеччина
Володимир Зеленський
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