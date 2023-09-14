Зеленський і Залужний привітали українців з Днем танкових військ: президент пояснив нову дату святкування
14 вересня в Україні вперше відзначають День танкових військ. Раніше його відзначали в другу неділю вересня, синхронно з Росією
Свої привітання зі святом розмістили в соцмережах президент України Володимир Зеленський і Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"Торік цими днями завершилася Харківська наступальна операція. Саме танкові підрозділи були одними з військ в основі ударного кулака ОСУВ "Хортиця". Українські танкісти подолали переважальну кількість бойових машин окупантів, знищили багато іншої ворожої техніки й затрофеїли 77 російських танків. Саме 14 вересня після стабілізаційних заходів був піднятий український прапор у звільненому Ізюмі. І тому саме 14 вересня Україна завжди відзначатиме професійну силу наших воїнів-танкістів", - написав Зеленський.
Він подякував танкістам за відвагу.
Своєю чергою Залужний написав: "Сьогодні вони вкотре зустрічають професійне свято на бойових позиціях. Нині кожен танковий екіпаж напоготові мужньо прийняти бій та дати достойну відсіч ворогу на своїй бойовій машині. Я вдячний кожному з вас за службу".
Довідка: своїм указом від 9 вересня 2023 року №574/2023 президент встановив в Україні День танкових військ, який відзначається щороку 14 вересня, при цьому попередній указ “Про День танкістів” у другу неділю вересня – як у РФ – утратив чинність.
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