Зеленський хоче створити медіаресурс, який би підпорядковувався безпосередньо владі, - екснардеп Іллєнко про телеканал "Дом"

Про це він заявив у ефірі програми "Змістовно з Єгором Чечериндою" на Еспресо.TV.



"На мій погляд, телеканал "Дом" - це історія про те, як Зеленський та його оточення хоче створити додатковий медіаресурс, який би підпорядковувався безпосередньо владі і працював в їхніх інтересах. Відповідно на це спрямовується фінансування, але є якась якась карма. Все, що намагаються створити за держфінансування в Україні, якесь там телебачення - воно не злітає", - сказав Іллєнко.



Він відповів на питання ведучого щодо ідеї створення провладного медіахолдингу на основі телеканалів "Дом", "Рада", газет "Урядовий кур'єр" та "Голос України" і, можливо,"24 каналу", який пов'язують з мером Львова Андрієм Садовим (сам очільник міста це заперечує).



"Це обговорюється у пресі уже не перший місяць, мені здається - це все дуже схоже на правду. Зеленський дійсно хоче створити певний конгломерат, який буде працювати суто на нього. Не завжди ж хочеться спиратись на Ігоря Коломойського з його каналом 1+1, який може перестати влаштовувати гарячі ванни президенту і провладній владі", - вважає екснардеп.



Він додав, що влада хоче перестрахуватися і мати хоч якийсь інформаційний рупор.



"Ось вони і намагаються його створювати. Це, на мою думку, програшна історія. Канал ("Дом", - ред) цей не дивляться і дивитись не будуть. Тим паче, якщо у нього буде така пропагандистська позиція з точки зору облизування влади - то його точно ніхто не буде дивитись", - підсумував Іллєнко.

Директор телеканалу "Рада" Вадим Перенчук повідомив, що 15 грудня мовник вийде в етер в оновленому форматі та у новій студії.