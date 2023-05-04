Зеленський: хочемо почути, що Україна може чекати на вступ до НАТО, як тільки війна завершиться
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Нідерландів виступив із промовою у Міжнародному кримінальному суді у Гаазі та зазначив, що Україна хоче почути, що може чекати на вступ до НАТО, як тільки війна завершиться
Про це йдеться у трансляції виступу.
"Звичайно нам дуже багато чого треба зробити для того, аби здобути перемогу і звичайно це залежить не лише від нас. Першочергово нам потрібне правосуддя, яке не залежить від наших можливостей, а від наших партнерів, від наших друзів. Тому нам потрібні наші дорогі друзі, насправді", - сказав Зеленський.
Президент зазначив, що стосовно питання НАТО, він переконаний, що кілька місяців тому Україна отримувала позитивні меседжі з певних країн, які вже підтримають членство України в НАТО.
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"Вони висловлюють свою підтримку, роблять значно більше, ніж просто відкривають двері на саміті у Вільнюсі, а нам як раз і потрібно це "щось більше". Також, я впевнений, що наші друзі нас підтримують і ми будемо в НАТО у майбутньому. Але у будь-якому випадку ми є реалістами й розуміємо, що під час війни до НАТО нас ніхто не візьме, але ми хочемо зробити все можливе, щоб отримати чіткі меседжі, що як тільки війна завершиться - Україна може розраховувати на членство в НАТО", - заявив президент України.
- 4 травня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Нідерландів виступив із промовою у Міжнародному кримінальному суді у Гаазі прокоментував можливість "гібридного" трибуналу за злочини РФ.
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