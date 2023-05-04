Зеленський у Гаазі про трибунал для Путіна: Ми повинні трансформувати досвід Нюрнберзького процесу в нові правила
Президент Володимир Зеленський під час візиту до Нідерландів виступив із промовою у Міжнародному кримінальному суді у Гаазі
Про це йдеться у трансляції виступу.
"Хочу озвучити одну цифру - 6139. Таким є число воєнних злочинів росіян, скоєних лише цього місяця. Наслідком цього стала загибель 207 цивільних, з них - 17 дітей. Понад 400 мирних зазнали порань за цей період", - сказав Зеленський.
Український лідер зауважив, що повинна існувати відповідальність за воєнний злочин і цього можна добитися лише завдяки трибуналу.
"Європа і світ вже мали справу з чимось подібним в тоді як результат ми побачили у висновках міжнародного трибуналу у Нюрнберзі. Ми повинні трансформувати досвід Нюрнберзького процесу в нові операційні правила. Ми хочемо продовжити традицію обов’язкового покарання за такі злочини агресії, як гарантія не повторення такої агресії. Якщо ми хочемо справедливості, ми не повинні шукати виправдань, не повинні посилатися на недоліки чинного міжнародного права. Сталість миру виникає внаслідок повноцінної справедливості, зокрема, щодо вироку проти агресора", - вважає президент України.
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Зеленський подякував міжнародному кримінальному суду і додав: "Одна єдина конституція здатна відреагувати на первинний злочин - злочин агресії. Це трибунал. Саме трибунал, а не щось гібридне".
- 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. У відповідь заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив завдати ракетного удару по суду в Гаазі.
- 23 березня було підписано меморандум між урядом України та судом у Гаазі про відкриття офісу Міжнародного кримінального суду в Києві.
- 9 квітня повідомлялося, що Європейський Союз продовжує обговорювати з країнами G7 можливості створення спеціального трибуналу для судового переслідування Росії за злочин агресії проти України.
- Сьогодні, 4 травня, президент України Володимир Зеленський прибув до Нідерландів.
- У Міжнародному кримінальному суді у Гаазі президент України Володимир Зеленський наголосив, що хоче бачити тут російського диктатора Володимира Путіна.
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