Про це ідеться у зверненні Президента України.

Володимир Зеленський зазначив, що 12 травня - санкційний день, адже затверджено пʼять санкційних пакетів, які дуже ретельно готувалися цими тижнями в РНБО, Кабінеті Міністрів, Офісі, у наших спеціальних службах.

Перший із них - пакет, що стосується Запоріжсталі. Частка, що контролювалася Росією через один із системних банків, буде конфіскована й працюватиме заради України та українців.

Окрім цього, затверджено санкційні пакети, які продовжують курс України на ізоляцію та блокування російської військової промисловості.

"Сотні фізичних та юридичних осіб держави-терориста й повʼязаних із Росією стають мішенню для глобальної ізоляції. Дуже активно працюємо з партнерами, щоб усі, хто фактично виробляє цю агресію, хто дає зброю, боєприпаси, техніку й технології в руки терористів – щоб вони всі були роздавлені світом", - сказав лідер України.

Володимир Зеленський також повідомив, що за підсумками засідання Ставки очевидно, що окупанти вже внутрішньо готові до поразки та програли війну у своїх думках. Для того, аби потужніше нищити ворога, союзники України готові надати їй більше зброї.

"Говорив сьогодні з премʼєр-міністром Британії Сунаком. Ми обговорили нашу теперішню взаємодію у зброї, нашу подальшу оборонну взаємодію, а також дипломатичні кроки, які маємо зробити разом, щоб наблизити нашу спільну перемогу. Щоб гарантувати: хто б не був агресором проти вільного світу, він завершить такою ж ганьбою, як Кремль", - сказав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 12 травня, провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.



