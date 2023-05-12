Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Зеленський: хто б не був агресором проти вільного світу, він завершить такою ж ганьбою, як Кремль

Зеленський: хто б не був агресором проти вільного світу, він завершить такою ж ганьбою, як Кремль

12 травня, 2023 п'ятниця
19:21
Війна з Росією Президент України Володимир Зеленський

У п'ятницю, 12 травня, Президент України заявив, що намагання обійти санкції має визначатися як один із найтяжчих злочинів проти міжнародного права та миру

Про це ідеться у зверненні Президента України. 

Володимир Зеленський зазначив, що 12 травня - санкційний день, адже затверджено пʼять санкційних пакетів, які дуже ретельно готувалися цими тижнями в РНБО, Кабінеті Міністрів, Офісі, у наших спеціальних службах.

Перший із них - пакет, що стосується Запоріжсталі. Частка, що контролювалася Росією через один із системних банків, буде конфіскована й працюватиме заради України та українців.

Окрім цього, затверджено санкційні пакети, які продовжують курс України на ізоляцію та блокування російської військової промисловості.

"Сотні фізичних та юридичних осіб держави-терориста й повʼязаних із Росією стають мішенню для глобальної ізоляції. Дуже активно працюємо з партнерами, щоб усі, хто фактично виробляє цю агресію, хто дає зброю, боєприпаси, техніку й технології в руки терористів – щоб вони всі були роздавлені світом", - сказав лідер України.

Володимир Зеленський також повідомив, що за підсумками засідання Ставки очевидно, що окупанти вже внутрішньо готові до поразки та програли війну у своїх думках. Для того, аби потужніше нищити ворога, союзники України готові надати їй більше зброї.

"Говорив сьогодні з премʼєр-міністром Британії Сунаком. Ми обговорили нашу теперішню взаємодію у зброї, нашу подальшу оборонну взаємодію, а також дипломатичні кроки, які маємо зробити разом, щоб наблизити нашу спільну перемогу. Щоб гарантувати: хто б не був агресором проти вільного світу, він завершить такою ж ганьбою, як Кремль", - сказав Зеленський.

  • Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 12 травня, провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.


 

Володимир Зеленський
Читайте також:
11 травня, 2023 четвер
Україна шокує росіян своїм контрнаступом, - BILD
9 травня, 2023 вiвторок
Приїхати на парад до Москви Токаєва попросив Китай, Пашиняна - Іран, а Лукашенко - політичний ескортник, - політтехнолог Голобуцький
Карл Волох
Автор Карл Волох
12 травня, 2023 п'ятниця
Чому Пригожин назвав Путіна дідом-мудаком?
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.33
    Купівля 37.33
    Продаж 37.88
  • EUR
    Купівля 40.68
    Продаж 41.63
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
12 травня
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 443 дня війни: ЗСУ поліпшили позиції на трьох напрямках на Луганщині, а окупанти готують лінії оборони в Криму
19:32
Зерно
В Україні вже засіяли понад 3,5 млн га зерновими
19:16
Вибухи, Луганськ
У Луганську прогриміли вибухи. В місті видно густий дим
19:14
Ексклюзив
Останніми днями дуже багато звернень аграріїв щодо неприпустимості повернення з 1 липня ставок акцизного збору на пальне та підвищення ПДВ, - нардепка Южаніна
19:03
Обстріл Костянтинівки
Росіяни вдарили зі "смерчів" по Костянтинівці: пошкоджено 28 будинків та 2 багатоповерхівки, 1 людина поранена
19:00
Огляд
Олександр Зінченко, "Арсенал", АПЛ
Зінченка визнали найкращим ЛЗ в АПЛ, Ломаченко у США говорить про війну, а WTA назвала ім'я нової першої ракетки України: Огляд подій українського спорту за 5-12 травня
18:56
окупанти
У Ставропольському краї формується окрема мотострілецька бригада, яка має посилити РФ у війні з Україною, - Генштаб
18:13
Мешканку Донецької області засудили до 5 років тюрми
Жительку Донецької області засудили до 5 років ув'язнення за передачу інформації про ЗСУ окупантам
18:13
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак
Депутати польської опозиції вимагають відставки міністра оборони через інцидент з російською ракетою
18:07
акція #UnitedWeWin
Світом котиться хвиля акцій #UnitedWeWin з вимогою судити Путіна у Гаазі
18:03
Ексклюзив
Реджеп Таїп Ердоган
Експерт-міжнародник Данилов: існує декілька поганих сценаріїв, якщо Ердоган програє вибори - дестабілізація Росією, елементи громадянської війни
18:02
OPINION
Михайло Басараб
З росіянами слід обірвати будь-які стосунки
17:58
Ексклюзив
санкції
Для світових компаній внесення до списку міжнародних спонсорів війни РФ - це перший крок до санкцій, - юристка Загребельська
17:52
Володимир Зеленський
Зеленський ввів санкції проти осіб, які допомагали РФ контролювати Запоріжсталь
17:31
сонце_відпочинок
Субота та неділя в Україні будуть теплими, у Києві – до +22: прогноз погоди від Наталки Діденко
17:30
російський гелікоптер Мі-28
У Криму розбився російський гелікоптер Мі-28. Льотчики загинули
17:24
Rheinmetall
Вироблятимуть і ремонтуватимуть танки: Rheinmetall і "Укроборонпром" створили спільне підприємство
17:23
Ексклюзив
Бахмут, Донбас
Уже можна обережно говорити про поразку РФ у битві за Бахмут, - експерт Defense Express Киричевський
17:22
Огляд
Карта переходів громад з Московського патріархату станом на травень 2023 року
17:20
танк Leopard 2A6
Німеччина планує закупити 18 танків Leopard 2 замість тих, які передала Україні, – Reuters
17:17
Володимир Зеленський і Ріші Сунак
Подякував за далекобійні ракети Storm Shadow: Зеленський провів розмову з Ріші Сунаком
17:01
Ексклюзив
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
ЗСУ вдалося значно покращити свої позиції на трьох напрямках на Луганщині, — Гайдай
17:00
Анонс
Христина Парубій, війна, волонтери, війна і волонтери
Британські волонтери рятують українські лікарні та евакуйовують поранених дітей. Ірина Рибінкіна в проєкті "Війна і волонтери"
16:59
уламок ракети
Кличко показав, де зберігаються залишки збитих російських ракет
16:59
на фото: руйнування
"єВідновлення": українці протягом двох діб оформили 5575 заявок на компенсацію за зруйноване житло
16:58
Проєкт україномовних аудіогідів реалізовано ще в трьох музеях Італії та Швеції
Проєкт україномовних аудіогідів реалізовано ще в трьох музеях Італії та Швеції
16:55
лукашенко, 9 травня 2023
З початку травня Лукашенко став менше з'являтися на публіці, - ЗМІ
16:49
щеплення вакцинація
Україна отримуватиме препарати до кінця 2024 року: у МОЗ заявили про продовження вакцинації від коронавірусу
16:42
Ексклюзив
Олександр Мусієнко
Росія зацікавлена спровокувати конфлікт з НАТО на території Білорусі, - військовий експерт Мусієнко
16:35
Огляд
Наталка Половинка, Джулія Робертс і Меріл Стріп в "одному флаконі": що подивитися на вихідних
16:28
СБУ
Уродженець Луганщини отримав 15 років ув'язнення за передачу РФ координат українських РСЗВ
16:26
Ексклюзив
Енергодар
На Запоріжжі окупанти готуються до оборони, а Енергодар — до вуличних боїв, — депутат облради Лишенко
16:24
колії
Кабмін спільно з ЄБРР готує проєкт відновлення залізниці: подробиці
16:19
Дмитро Кулеба
Голова МЗС України вперше в історії взяв участь у саміті країн Латинської Америки
16:07
Ексклюзив
Окупанти, Херсон, Херсонщина
Окупанти на лівому березі Херсонщини знищують українські паспорти у населення, — депутатка міськради Погомій
16:04
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Шкідник високого польоту. Чому не можна міняти Богуслаєва?
15:56
Росіяни обстріляли Херсон і населені пункти області: дві жінки загинули, двох поранено
15:54
Українці в Іспанії можуть оновити своє посвідчення водія
15:45
українське кіно
Національна спілка кінематографістів звернулась до суду через неспроможність Держкіно провести конкурс
15:42
G7
Країни G7 обговорюють варіанти передачі Україні заморожених активів РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV