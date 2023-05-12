Зеленський ввів санкції проти осіб, які допомагали РФ контролювати Запоріжсталь
Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти осіб, які допомагали РФ контролювати Запоріжсталь
Про це Зеленський написав у телеграм-каналі.
За словами президента, сьогодні санкційний день, є кілька санкційних пакетів. Володимир Зеленський підписав відповідні укази.
"Перший санкційний пакет – щодо Запоріжсталі. Своїм указом наклав обмежувальні заходи на 41 особу – 13 фізичних та 28 юридичних, – за допомогою яких РФ зберігала контроль над підприємством, шкодила нашій економіці. Запускаємо процедуру конфіскації російської частки – вона працюватиме для України й українців", - пише президент України Володимир Зеленський.
- 12 травня Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.
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