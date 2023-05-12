Зеленський ввів санкції проти осіб, які допомагали РФ контролювати Запоріжсталь

Про це Зеленський написав у телеграм-каналі.

За словами президента, сьогодні санкційний день, є кілька санкційних пакетів. Володимир Зеленський підписав відповідні укази.

"Перший санкційний пакет – щодо Запоріжсталі. Своїм указом наклав обмежувальні заходи на 41 особу – 13 фізичних та 28 юридичних, – за допомогою яких РФ зберігала контроль над підприємством, шкодила нашій економіці. Запускаємо процедуру конфіскації російської частки – вона працюватиме для України й українців", - пише президент України Володимир Зеленський.