Про це президент сказав у відеозверненні.

"Сьогодні провів декілька оперативних нарад із нашими військовими. Фіксується певне збільшення наступальних дій окупантів на фронті – на сході нашої країни. Ситуація стає ще жорсткішою", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що загарбники прагнуть до річниці повномасштабного вторгнення продемонструвати бодай якесь досягнення на фронті.

"Дякую всім нашим воїнам, які готові до цього і які демонструють потрібну Україні стійкість. Ми стійко пройшли увесь цей час – від лютого до лютого. Ворог намагається здобути зараз хоча б щось, щоб на річницю вторгнення показати нібито наявність якихось шансів у Росії. Ми всі маємо бути в таких умовах особливо об'єднаними, особливо зосередженими на державних інтересах і як наслідок – особливо стійкими. Впевнений, що такими й будемо", - сказав Зеленський.

Президент також повідомив про нагородження 244 військовослужбовців ЗСУ.

"Увечері підписав уже традиційні укази про нагородження наших воїнів. Державними нагородами відзначені 244 військовослужбовці Збройних Сил України. Я дякую всім, хто воює за Україну! Дякую кожному й кожній, хто допомагає нам отримувати необхідну зброю! Дякую всім у світі, хто підтримує нас! Слава Україні!" - сказав Зеленський.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що влада розуміє загрозу повторного наступу російських військ і готується до цього.

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