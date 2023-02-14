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Зеленський: на сході відбувається безпрецедентне знищення військового потенціалу РФ, який вона не зможе відновити

14 лютого, 2023 вiвторок
22:14
війна з Росією Володимир Зеленський

На Донбасі зараз відбувається безпрецедентне знищення російського військового потенціалу – усе, що ворог втратить там, він уже не зможе відновити

Про це у вечірньому зверненні заявив Володимир Зеленський.

"Ситуація на передовій, особливо на Донеччині та Луганщині, залишається вкрай тяжкою. Це буквально бої за кожен метр української землі. Маємо розуміти значення цих боїв. Кожен метр, виграний там, – це захист усієї нашої держави. Кожен день, який наші герої вистояли в Бахмуті, у Вугледарі, у Мар’їнці та інших містах і громадах Донбасу, – це скорочення російської агресії на тижні. Саме там зараз відбувається безпрецедентне знищення російського потенціалу. Усе, що ворог втратить на нашому Донбасі, він уже не зможе відновити. І це саме той потенціал російської агресії, від якого в керівництві держави-терориста очікували знищення всієї нашої України. Слава кожному й кожній, хто зараз у бою за Україну!", - йдеться у зверненні.

Також президент зазначив, що держава робить все для того, щоб дати нашим воїнам більше зброї, більш далекобійну зброю й більшу потужність для наступу, що готуємо.

Володимир Зеленський
Бахмут
втрати окупантів
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