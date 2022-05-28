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Головна війна з Росією Зеленський на засіданні Європейської Ради закликатиме визнати Росію державою-терористом

Зеленський на засіданні Європейської Ради закликатиме визнати Росію державою-терористом

28 травня, 2022 субота
22:12
війна з Росією На фото Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликає офіційно визнати Росію державою-терористом. Про це він говоритиме на засіданні Європейської Ради, яке відбудеться 30-31 травня

Таку інформацію президент повідомив під час вечірнього відеозвернення. 

"Готуюся до засідання Європейської Ради, яке відбудеться 30-31 травня. Буду звертатись до учасників засідання. Зокрема, і про це говоритиму. Про терор, який став на сьогодні фактично єдиною формою дій російської держави по відношенню до Європи. Терор на землі в Україні. Терор на енергетичному ринку всієї Європи, не тільки нашої держави. Терор на продовольчому ринку, причому вже в глобальному масштабі. А який терор буде далі? Тільки разом – тільки всі європейці – ми зможемо зупинити таку політику такої держави", - сказав президент.

Зеленський планує озвучити тему розвитку України та продовжити звертатись до світових лідерів.

"Також наступного тижня продовжу звертатись до парламентів європейських країн. Буде і багато іншої міжнародної активності, направленої на посилення нашої держави і на посилення спільного тиску усього вільного світу на Росію", - додав президент.

  • Володимир Зеленський та Борис Джонсон обговорили активізацію роботи над гарантіями безпеки України. 
  • Джонсон обіцяє знайти з країнами G7 шляхи відновлення експорту українського зерна.

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