Зеленський на засіданні Європейської Ради закликатиме визнати Росію державою-терористом
Президент України Володимир Зеленський закликає офіційно визнати Росію державою-терористом. Про це він говоритиме на засіданні Європейської Ради, яке відбудеться 30-31 травня
Таку інформацію президент повідомив під час вечірнього відеозвернення.
"Готуюся до засідання Європейської Ради, яке відбудеться 30-31 травня. Буду звертатись до учасників засідання. Зокрема, і про це говоритиму. Про терор, який став на сьогодні фактично єдиною формою дій російської держави по відношенню до Європи. Терор на землі в Україні. Терор на енергетичному ринку всієї Європи, не тільки нашої держави. Терор на продовольчому ринку, причому вже в глобальному масштабі. А який терор буде далі? Тільки разом – тільки всі європейці – ми зможемо зупинити таку політику такої держави", - сказав президент.
Зеленський планує озвучити тему розвитку України та продовжити звертатись до світових лідерів.
"Також наступного тижня продовжу звертатись до парламентів європейських країн. Буде і багато іншої міжнародної активності, направленої на посилення нашої держави і на посилення спільного тиску усього вільного світу на Росію", - додав президент.
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