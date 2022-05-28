Зеленський та Джонсон обговорили посилення оборонної підтримки України

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Зокрема, у розмові із прем’єром Великої Британії також йшлося про посилення оборонної підтримки, постачання пального в Україну та розблокування портів.

"У межах регулярного діалогу провів чергову телефонну розмову з Борисом Джонсоном. Говорили про посилення оборонної підтримки, активізацію роботи над гарантіями безпеки, постачання пального в Україну", - розповів президент.

Крім того, Зеленський наголосив, що необхідно спільно запобігти продовольчій кризі та розблокувати порти для транспортування зерна.

Нагадаємо, ЄС планує військово-морську місію для супроводу українського зерна. Про створення місії говоритимуть на саміті ЄС, який розпочнеться у 29 травня у Брюсселі.

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