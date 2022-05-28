English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Зеленський та Джонсон обговорили посилення оборонної підтримки України

Зеленський та Джонсон обговорили посилення оборонної підтримки України

28 травня, 2022 субота
14:07
Світ Борис Джонсон і Володимир Зеленський

Володимир Зеленський та Борис Джонсон обговорили активізацію роботи над гарантіями безпеки України

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Зокрема, у розмові із прем’єром Великої Британії також йшлося про посилення оборонної підтримки, постачання пального в Україну та розблокування портів.

"У межах регулярного діалогу провів чергову телефонну розмову з Борисом Джонсоном. Говорили про посилення оборонної підтримки, активізацію роботи над гарантіями безпеки, постачання пального в Україну", - розповів президент.

Крім того, Зеленський наголосив, що необхідно спільно запобігти продовольчій кризі та розблокувати порти для транспортування зерна.

  • Нагадаємо, ЄС планує військово-морську місію для супроводу українського зерна. Про створення місії говоритимуть на саміті ЄС, який розпочнеться у 29 травня у Брюсселі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Велика Британія
оборона
Джонсон
Володимир Зеленський
Читайте також:
27 травня, 2022 п'ятниця
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: є руйнування, рятувальники шукають людей під завалами
Микола Княжицький
Автор Микола Княжицький
28 травня, 2022 субота
Хто і чому не пустив Порошенка у Вільнюс на засідання ПА НАТО?
Володимир Золкін
27 травня, 2022 п'ятниця
Блогер Золкін після спілкування з 200 полоненими росіянами: "Не думав, що можуть бути такі тупі люди"
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.75
    Купівля 34.75
    Продаж 35.98
  • EUR
    Купівля 36.58
    Продаж 38.26
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
28 травня
15:06
Офіс генпрокурора
"Здавав" окупантам позиції ЗСУ в Харкові: українця засудили до 15 років ув'язнення
14:57
Ексклюзив
українська артилерія
На Харківщину зайшли свіжі сили ворога, які готуються до активних дій, - заступниця командира батальйону "Карпатська Січ" Чашка
14:51
санкції проти Росії
Понад 150 міст світу розірвали побратимські відносини з містами в Росії
14:49
Військові на CAESAR
Менш ніж за три хвилини. Українські воїни на CAESAR знищили два танки, дві БМД та вантажівку з боєкомплектом окупантів
14:39
окупанти рф орки
Окупанти обстріляли Сумщину мінометами з території РФ
14:35
біженці
3 мільйони українських біженців із сусідніх з Україною держав виїжджають далі в Європу, - ООН
14:23
Олег Синєгубов
Окупанти обстріляли Харківщину: одна людина загинула, двоє зазнали поранень
14:17
Полонені
Били прикладом по пальцях, плоскогубцями по відкритих ранах і душили. Українські військовополонені розповіли Денісовій про пережиті катування
14:05
Анжеліка Терлюга
Українка Терлюга помстилася за поразку в фіналі Олімпіади та здобула золото ЧЄ з карате
14:03
До Мінська прибувають "міцні чоловіки" з РФ, - ЗМІ
13:55
Артемсіль
"Золота ціна" солі — 25 грн/кг, а не 50-90 грн, то із закупівлею варто зачекати, — експерт з торгівлі Дорошенко
13:50
зерно-війна
ЄС планує військово-морську місію для супроводу українського зерна, - El Pais
13:49
Маріуполь
У Маріуполі окупанти анонсували запуск нового рашистського телеканалу
13:40
Путін cтарий маразматик
Путін скасував у РФ вікові обмеження для військових контрактників
13:33
ґрати
Поїхав з України у РФ, а там пішов служити в армію. На кордоні затримали колишнього російського військового
13:31
Ексклюзив
ракетні системи США
Системи залпового вогню HIMARS та MLRS покращать якість ведення бойових дій у боротьбі з російським загарбником, - Згурець
13:29
Маріуполь
У Маріуполі окупанти змушують людей відновлювати електропостачання власним коштом
13:15
США
США ввели санкції проти Північної Кореї через серію ракетних пусків, - South China Morning Post
13:10
Київ оборона війна
Якщо Захід не забезпечить Україну важким озброєнням, скоро довкола Києва знову будуть бої, - Ходорковський
13:06
обстріл
Окупанти обстріляли житловий район Миколаєва: є поранені
13:02
окупанти
"У нас взагалі немає кому йти в наступ. 8 людей беруть село". Окупант розповів, що з війська неможливо звільнитися
12:36
карта бойових дій -мала
Карта бойових дій в Україні: огляд подій 26-27 травня
12:33
нафта
Шрі-Ланка вирішила купувати нафту в Росії
12:32
насилля ґвалтування жертва
"Владивосток приехал к ним, Ханты-Мансийск, Хакасия". У Бєлгородській області РФ рашисти ґвалтують місцевих
12:12
У Маріуполі окупанти відкрили школу: випускникам обіцяють дипломи "ДНР" і вступ до непопулярних університетів РФ
12:07
ракетна стрільба Росії в Баренцовому морі
Росія влаштувала ракетну стрільбу біля Фінляндії та Швеції
12:07
Ексклюзив
На фото Каховська ГЕС
Для Каховської ГЕС технічної загрози немає, - мер Нової Каховки Коваленко
12:05
Причіпні саморухомі гаубиці FH70 калібру 155-мм
Резніков розповів, які види важкого озброєння Україна вже отримала від партнерів
11:49
Олександр Ткаченко
Окупанти знищили 9 об'єктів культурної спадщини України за час повномасштабної війни
11:38
Віталій Портников
Навіщо підривати репутацію України?
11:35
Ярослава Магучіх
Українка Магучіх з рекордним стрибком виграла етап "Діамантової ліги"
11:27
протикорабельні ракети Harpoon
Україна отримує протикорабельні ракети Harpoon для оборони в Чорному морі
11:25
санкції проти Росії
Німецька косметична компанія Wella припиняє постачання до Росії
11:24
Ексклюзив
Прикордонні громади Сумщини внесено до зони бойових дій, - голова ОВА Живицький
11:11
Інтерв’ю
Ілгвар Клява
Злочини Росії в Україні сталися через безкарність в Грузії, на Донбасі та у Криму, - посол Латвії в Україні Ілгварс Клява
11:08
Молдова
Молдова надіслала в Україну другу партію гуманітарної допомоги, - NewsMaker
11:06
Окупанти вивозять із Маріуполя до Росії металопродукцію, - Денісова
11:06
HIMARS
У РФ після інформації про постачання до України потужних РСЗВ заговорили про "політичні шляхи вирішення конфлікту"
10:37
Україна прапор
Створили онлайн-бібліотеку обкладинок світових ЗМІ, присвячених Україні
10:33
Ексклюзив
ООС, Авдіївка
До Авдіївки єдина дорога життя знаходиться під постійними обстрілами, - керівник ВЦА Барабаш
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV