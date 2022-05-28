Джонсон обіцяє знайти з країнами G7 шляхи відновлення експорту українського зерна
28 травня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запевнив президента України Володимира Зеленського, країни Великої сімки працюють задля пошуку шляхів поновлення експорту зерна з України
Про це інформують на сайті уряду.
Лідери обговорили події на Донбасі, блокаду Путіним морського порту Одеси. Джонсон наголосив, що й надалі підтримуватиме ЗСУ, включно з наданням необхідної техніки.
Прем’єр-міністр Великої Британії розповів про інтенсивну роботу з міжнародними партнерами щодо пошуку шляхів відновлення експорту зерна з України, щоб запобігти світовій продовольчій кризі.
"Велика Британія працюватиме з партнерами G7, щоб домагатися термінового прогресу. Лідери узгодили наступні кроки та імператив для Росії послабити блокаду та дозволити безпечні судноплавні шляхи. Прем’єр-міністр говорив про важливість того, щоб міжнародна спільнота продовжувала працювати та діяти разом, щоб Україна досягла успіху, а Путін – провал", – йдеться в повідомленні.
Також Борис Джонсон наголосив, що країни зобов’язані підтримувати Україну як зараз, так і в надалі.
- 28 травня Володимир Зеленський та Борис Джонсон обговорили активізацію роботи над гарантіями безпеки України.
- 24 травня в уряді Великої Британії спростували заяву про намір надати військові кораблі для супроводу експорту зерна з України.
- ЄС планує військово-морську місію для супроводу українського зерна. Про створення місії говоритимуть на саміті ЄС, який розпочнеться у 29 травня у Брюсселі.
- 23 травня в Угорщині заявили про готовність допомогти з експортом українського зерна.
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