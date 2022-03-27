Зеленський надав звання "Герой України" 15 військовим, трьом - посмертно

Про це йдеться в заяві Генштабу ЗСУ.



За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Володимир Зеленський надав 15 військовослужбовцям звання "Герой України".



Врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно:

Лейтенанту Богдану Корнійчуку (посмертно)

Штаб-сержанту Сергію Кулику (посмертно)

Старшому лейтенанту Денису Максишку (посмертно)

Старшому лейтенанту Владиславу Бандарю

Полковнику Сергію Барановському

Підполковнику Сергію Бурковському

Підполковнику Івану Голішевському

Штаб-сержантові Роману Гришаку

Капітанові Віталію Гуралю

Молодшому лейтенанту Ігорю Дикуну

Капітану Роману Дрогомирецькому

Старшому лейтенанту Артуру Кравченку

Капітану Миколі Любарцю

Капітану Юрію Михайлюку

Майору Євгену Шматалюку.

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