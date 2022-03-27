Зеленський надав звання "Герой України" 15 військовим, трьом - посмертно
Президент Володимир Зеленський надав звання "Герой України" 15 військовим
Про це йдеться в заяві Генштабу ЗСУ.
За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Володимир Зеленський надав 15 військовослужбовцям звання "Герой України".
Врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно:
- Лейтенанту Богдану Корнійчуку (посмертно)
- Штаб-сержанту Сергію Кулику (посмертно)
- Старшому лейтенанту Денису Максишку (посмертно)
- Старшому лейтенанту Владиславу Бандарю
- Полковнику Сергію Барановському
- Підполковнику Сергію Бурковському
- Підполковнику Івану Голішевському
- Штаб-сержантові Роману Гришаку
- Капітанові Віталію Гуралю
- Молодшому лейтенанту Ігорю Дикуну
- Капітану Роману Дрогомирецькому
- Старшому лейтенанту Артуру Кравченку
- Капітану Миколі Любарцю
- Капітану Юрію Михайлюку
- Майору Євгену Шматалюку.
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