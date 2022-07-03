Зеленський нагородив 224 українських воїни державними відзнаками
Указом президента України №462/2022 державними нагородами відзначили 224 захисники нашої країни, 36 - посмертно
Про це інформують на сайті президента України.
За мужність і самовідданість державі та територіальної цілісності України нагородили державними відзнаками:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня
- КОЛЬЦОВА Валерія Геннадійовича — полковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
- ВЕНЖЕГУ Ігоря Вікторовича — підполковника
- ГАЛИЦЬКОГО Євгенія Олександровича — майора
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
- БИЧКА Владислава Даниловича — старшого лейтенанта
- БУНІНА Олександра Васильовича — капітана
- ГОРЕЦЬКОГО Андрія Анатолійовича — підполковника
- ДАВИДОВА Сергія Валентиновича — полковника медичної служби
- ДЕМИДОВА Антона Романовича — старшого лейтенанта
- КАРПОВА Сергія Миколайовича — полковника
- КАРПУСЕВИЧА Івана Андрійовича — капітана
- КЕЗІНА Павла Олександровича — капітана
- КЛІМОВА Захара Юрійовича — старшого лейтенанта
- КОВАЛЕНКА Михайла Андрійовича — капітана
- КОВАЛЬЧУКА Віталія Миколайовича — майора
- КОНСТАНТИНЕНКА Дмитра Сергійовича — капітана
- МІЩЕНКА Вячеслава Вячеславовича (посмертно) — солдата
- ОВДІЄНКА Романа Сергійовича — старшого лейтенанта
- ОНІЩЕНКА Богдана Ігоровича — капітана
- ПІВНЯ Андрія Сергійовича — капітана
- ПРИЙМАКА Миколу Миколайовича (посмертно) — солдата
- СУКА Олександра Петровича — полковника
- УРАЗОВА Дмитра Миколайовича — капітана
- ШУТОВИЧА Володимира Степановича — майора медичної служби
- ЯРМІША Петра Миколайовича — молодшого лейтенанта
Нагородити орденом "За мужність" І ступеня
- ПАМ’ЯТНИЧОГО Юрія Вікторовича (посмертно) — сержанта
Нагородити орденом "За мужність" ІІ ступеня
- БЛАЖКА Ярослава Олександровича (посмертно) — старшого солдата
- КОФЕЛЯ Дениса Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата
- ЛАЗАРЕНКА Олександра Олександровича — майора
- МЕЛЬНИКА Олександра Васильовича — старшого солдата
- ПАНЧУКА Володимира Володимировича — молодшого сержанта
- РОЗДАЙБІДУ Олександра Ігоровича — старшого сержанта
- ТУКМАЧОВА Івана Юрійовича — майстер-старшину
- ЮРІЧУКА Романа Сергійовича (посмертно) — солдата
Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня
- БАГАЧУКА Василя Івановича (посмертно) — солдата
- БАСАРАБА Володимира Олександровича — старшого матроса
- БАУЕРА Миколу Івановича (посмертно) — старшого солдата
- БЕЙЧУКА Богдана Анатолійовича — солдата
- БЕСПАЛЕНКА Артема Анатолійовича — підполковника медичної служби
- БОЖИКА Назарія Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта
- БОРИСА Андрія Сергійовича — молодшого сержанта
- БОРОДІНА Олександра Володимировича — солдата
- БОСЕНКА Володимира Володимировича — солдата
- БОХАНА Олександра Валерійовича — солдата
- БРАТКОВЕЦЬКОГО В’ячеслава Миколайовича (посмертно) — солдата
- БУРДЕНЮКА Ігоря Анатолійовича (посмертно) — солдата
- ВАГАНКА Владислава Віталійовича — старшину 2 статті
- ВАЮТУ Сергія Миколайовича — солдата
- ВІЗЕНГЕРА Олександра Володимировича (посмертно) — старшого солдата
- ВЛАСЮКА Дмитра Михайловича — солдата
- ГАЙДАРА Олександра Павловича — солдата
- ГЕРНЕШІЯ Михайла Вячеславовича — старшого сержанта
- ГОНЧАРОВА Олександра Віталійовича — солдата
- ГОРОХОЛІНСЬКОГО Андрія Володимировича — старшого солдата
- ГОЦКОГО Олександра Олександровича (посмертно) — солдата
- ГУМЕНЮКА Віталія Васильовича — старшину
- ДЗЯВУНА Ярослава Олеговича — старшого солдата
- ДІДКІВСЬКОГО Костянтина Леонідовича — солдата
- ДМИТРИНУ Назара Васильовича (посмертно) — солдата
- ЄРЕМЕНКА Миколу Валерійовича — солдата
- ЄРЕМЕНКА Сергія Володимировича (посмертно) — солдата
- ЗАКАЛАТУ Дмитра Анатолійовича — старшого солдата
- ЗАЯЦЯ Івана Михайловича — матроса
- ЗЛОЧЕВСЬКОГО Андрія Івановича — старшого солдата
- ЗУБОВА Костянтина Сергійовича (посмертно) — головного сержанта
- ІЩЕНКА Олександра Євгеновича — штаб-сержанта
- КАДАСІМЧУКА Ярослава Богдановича — старшого сержанта
- КАШЛЕЯ Сергія Володимировича (посмертно) — солдата
- КИЧЕРУ Станіслава Михайловича (посмертно) — солдата
- КОЗАЧКА Миколу Вікторовича — молодшого сержанта
- КОКУНОВА Юрія Олеговича — молодшого сержанта
- КОЛГАНОВА Олександра Гарійовича (посмертно) — головного сержанта
- КОРНІЄВИЧА Олександра Миколайовича — молодшого сержанта
- КОЧИНА Сергія Миколайовича — сержанта
- КРАВЧЕНКА Федора Олеговича — молодшого сержанта
- КРУЖКОВА Віталія Олександровича — старшого матроса
- КУРАШКЕВИЧА Миколу Володимировича (посмертно) — старшого солдата
- ЛЕВЧУКА Володимира Петровича — старшого солдата
- ЛЕМЕШКА Григорія Аркадійовича (посмертно) — старшого солдата
- ЛИСОГО Романа Миколайовича — старшого матроса
- МАЙСТРЕНКА Вячеслава Петровича — полковника медичної служби
- МАКСИМЯКА Олександра Віталійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- МАЛІЦЬКОГО Юрія Васильовича — старшого солдата
- МАРУЩАКА Сергія Петровича (посмертно) — солдата
- МАТЕЯ Михайла Васильовича (посмертно) — старшого солдата
- МАЦИВІЦЬКОГО Давида Віталійовича — старшого сержанта
- МИХАЙЛИШИНА Романа Мироновича (посмертно) — старшого солдата
- МІШУТКІНА Юрія Сергійовича — солдата
- МОЖАРІВСЬКОГО Олександра Миколайовича — солдата
- МОНИЧА Андрія Васильовича — головного сержанта
- МОРДАСА Володимира Васильовича (посмертно) — старшого солдата
- МУСІЄНКА Олексія Михайловича — солдата
- НАКОНЕЧНОГО Андрія Романовича (посмертно) — солдата
- НЕСТЕРЮКА Юрія Сафроновича (посмертно) — головного сержанта
- НЕЧАЯ Володимира Олеговича (посмертно) — солдата
- ПАВЛІЧЕНКА Ярослава Вячеславовича (посмертно) — солдата
- ПАРШКОВА Валерія Олександровича — старшого солдата
- ПАХНЮКА Захара Федоровича — молодшого сержанта
- ПИЩИКА Юрія Дмитровича — капітан-лейтенанта
- ПІНЧУКА Давида Степановича (посмертно) — старшого солдата
- ПІНЧУКА Євгенія Романовича — матроса
- ПОРТМАНА Олексія Ігоровича (посмертно) — солдата
- ПОСУНЬКІНА Данила Сергійовича — матроса
- ПРОЗОРОВСЬКОГО Руслана Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ПРУСА Олега Миколайовича — солдата
- РАЧУКА Степана Васильовича (посмертно) — старшого солдата
- РОМАНЮКА Юрія Валерійовича — старшого матроса
- РОСТКОВСЬКОГО Едуарда Валерійовича — солдата
- РУДИКА Андрія Вікторовича (посмертно) — старшого солдата
- СІНЬОВА Євгена Геннадійовича — молодшого сержанта
- ТАРНАВСЬКОГО Григорія Йосиповича — молодшого сержанта
- ТИШКУНА Сергія Михайловича — головного сержанта
- ТКАЧИКА Володимира Миколайовича — старшого солдата
- ХАРИША Олексія Миколайовича — молодшого сержанта
- ХАРЧЕНКА Анатолія Петровича — старшого солдата
- ХРИКІНА Костянтина Ігоровича — старшого матроса
- ЦИМБАЛЮКА Євгенія Миколайовича — старшого солдата
- ШАМАНОВА Михайла Олександровича — солдата
- ШЕСТУНА Олексія Миколайовича — старшого солдата
- ШУФРИНА Андрія Івановича (посмертно) — старшого сержанта
- ЯЛОВЕНКА Василя Анатолійовича — полковника медичної служби
- ЯРЕМЧУКА Олега Олександровича — солдата
- ЯСНОГО Євгена Йосиповича — солдата
Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня
- БУГАКОВУ Анну Володимирівну — сержанта
Нагородити орденом Данила Галицького
- БЕСАГУ Василя Васильовича — полковника медичної служби
- БІЛОГО Андрія Віталійовича — старшого лейтенанта
- ВОЙЦЕХІВСЬКОГО Олександра Мирославовича — полковника медичної служби
- ОДРАШКУ Дениса Ігоровича — капітана 1 рангу
- ПОНОМАРЕНКА Олексія Миколайовича — підполковника медичної служби
Нагородити медаллю "За військову службу Україні"
- АНТОНОВА Артема Михайловича — полковника
- БАБИЧА Валерія Олександровича — полковника
- БАЛАБАНОВА Андрія Миколайовича — старшого лейтенанта
- БАСЮКА Володимира Петровича — старшого лейтенанта
- БИБИКА Максима Олексійовича — солдата
- БОБРУЙКА Андрія Миколайовича — старшого сержанта
- БОГДАНОВА Владислава Віталійовича — лейтенанта
- БОРДЮГОВА Павла Григоровича — капітана
- ВЕРЕТУ Світлану Василівну — молодшого сержанта
- ВІРЯНСЬКУ Юлію Миколаївну — підполковника медичної служби
- ГАЙДАРА Валентина Миколайовича — полковника
- ГОЛЬСЬКОГО Ростислава Леонідовича — старшого солдата
- ГРИЦЕНКА Олександра Павловича — підполковника
- ДАНИЛЬЧЕНКА Максима Станіславовича — капітана медичної служби
- ДУТЧАКА Миколу Олеговича — капітана медичної служби
- ЗАДОЮ Олега Михайловича — солдата
- ЗАХАРЧЕНКА Олега Валерійовича — солдата
- КАЛІМАНА Антона Павловича — старшого лейтенанта медичної служби
- КАССІРА Валерія Вячеславовича — старшого лейтенанта
- КІБУКЕВИЧА Олега Івановича — солдата
- КОВАЛЕНКА Василя Євгеновича — майстер-сержанта
- КОВАЛЬСЬКОГО Павла Володимировича — майора
- КОНДРАШИНА Дмитра Олександровича — підполковника
- КУЗЬМІНА Олега Геннадійовича — підполковника
- ЛОМАКІНА Вадима Анатолійовича — майора
- ЛУКАВОГО Володимира Анатолійовича — молодшого сержанта
- МАСЛОВУ Ольгу Валеріївну — молодшого сержанта
- МЕЛЕШКА Олександра Андрійовича — полковника медичної служби
- МИРОНЧУКА Петра Володимировича — солдата
- МІНЯЙЛА Олександра Миколайовича — капітана 2 рангу
- МІЩЕНКА Тараса Вікторовича — солдата
- МОГОЛІВЦЯ Геннадія Володимировича — сержанта
- ОСИПЧУКА Сергія Дмитровича — солдата
- ОСТАПЕНКА Василя Володимировича — підполковника юстиції
- ПАНЧЕНКО Оксану Михайлівну — сержанта
- ПАРХОМЕНКО Владислава Владиславовича — старшого лейтенанта
- ПЕЛЕЩУК Наталію Володимирівну — молодшого сержанта
- ПОГРЕБНОГО Дмитра Валерійовича — лейтенанта
- ПОПКОВА Олексія Вікторовича — майстер-сержанта
- ПОЦІЛУЄНКА Андрія Владиленовича — старшого лейтенанта
- РОМАНЕНКО Оксану Антонівну — полковника медичної служби
- РОМАНЧУКА Олександра Аркадійовича — капітана
- САВЧУКА Олега Петровича — сержанта
- СВИРИДЮКА Олександра Сергійовича — полковника
- СМИКА Олега Олеговича — майора медичної служби
- СТЕЦЕНКА Олександра Йосиповича — сержанта
- ТУРОВСЬКОГО Валерія Владиславовича — солдата
- ФЕДЧЕНКА Олександра Анатолійовича — старшого солдата
- ФІЛІМОНОВА Іллю Миколайовича — підполковника
- ШУХАРДІНА Олексія Костянтиновича — солдата
- ЮРЧЕНКО Світлану Василівну — молодшого сержанта
Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"
- БЗИТУ Сергія Миколайовича — сержанта
- ВАЖНИЦЬКОГО Олександра Миколайовича — матроса
- ВАРЛАХІНА Олександра Анатолійовича — молодшого сержанта
- ВОЗНЮКА Володимира Олександровича — солдата
- ГРУДИНСЬКОГО Сергія Олександровича — сержанта
- ГУЛЯСА Андрія Леонідовича — лейтенанта
- ДАНКЕВИЧА Віктора В’ячеславовича — старшого сержанта
- ДРАНОГО Михайла Олександровича — штаб-сержанта
- ЖУБЕРА Олега Ігоровича — солдата
- КАМЕНЄВА Сергія Андрійовича — солдата
- КАРПЛЮКА Миколу Юрійовича — солдата
- КОВАЛЬЧУКА Олександра Петровича — молодшого сержанта
- КОВАЛЬЧУКА Сергія Дем’яновича — солдата
- КОЛЕСНИКА Володимира Васильовича — солдата
- МЕЛЬНИЧУКА Валерія Володимировича — молодшого сержанта
- МЕТРИЦАНЮКА Віктора Володимировича — солдата
- МІТЮХІНА Андрія Вікторовича — головного сержанта
- НАКОНЕЧНОГО Віталія Анатолійовича — молодшого сержанта
- НИЧИПОРЧУКА Сергія Васильовича — солдата
- НІКОЛАЙЧУКА Сергія Юлійовича — солдата
- ОЛІШЕВКА Михайла Сергійовича — солдата
- ПОЛІТУНА Ростислава Олексійовича — старшого лейтенанта
- ПРУСА Дмитра Петровича — старшого солдата
- РОМАНЮКА Юрія Михайловича — старшого сержанта
- САЯХДІНОВА Артура Руслановича — солдата
- СКОРИКА Євгена Вікторовича — старшого матроса
- СКОРОХОДА Юрія Олеговича — старшого солдата
- СМІЛЯНЦЯ Владислава Олеговича — старшого лейтенанта
- СОБОЛЕВСЬКОГО Віктора Владиславовича — сержанта
- СОКОТУНА Юрія Миколайовича — молодшого сержанта
- СТРАТІЧУКА Ростислава Володимировича — старшого сержанта
- ТЕТЕРУКА Віктора Володимировича — солдата
- ТИМОШЕНКА Ігоря Сергійовича — сержанта
- ТИЩЕНКА Вячеслава Олександровича — молодшого сержанта
- ФАЛЯ Назара Олександровича — матроса
- ФЕЩЕНКА Анатолія Вільовича — штаб-сержанта
- ФОМЧЕНКОВА Андрія Леонідовича — солдата
- ХІЩЕНКА Сергія Сергійовича — молодшого сержанта
- ЦВІРКУНА Андрія Сергійовича — солдата
- ШИНДАРІВСЬКОГО Андрія Валентиновича — солдата
- ЮРЧЕНКА Юрія Вікторовича — головного корабельного старшину
Нагородити медаллю За врятоване життя"
- ВИГІВСЬКУ Марину Рафаїлівну — молодшого сержанта
- ГРИГОР’ЄВА Івана Олексійовича — полковника
- МЕЛЕЩЕНКО Ольгу Олександрівну — молодшого сержанта
- ЧУЧУ Альону Іванівну — молодшого сержанта.
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