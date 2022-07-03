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Головна війна з Росією Зеленський нагородив 224 українських воїни державними відзнаками

Зеленський нагородив 224 українських воїни державними відзнаками

3 липня, 2022 неділя
08:30
війна з Росією Нагородження посмертно

Указом президента України №462/2022 державними нагородами відзначили 224 захисники нашої країни, 36 - посмертно

Про це інформують на сайті президента України.

За мужність і самовідданість державі та територіальної цілісності України нагородили державними відзнаками:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня

  • КОЛЬЦОВА Валерія Геннадійовича — полковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

  • ВЕНЖЕГУ Ігоря Вікторовича — підполковника
  • ГАЛИЦЬКОГО Євгенія Олександровича — майора

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

  • БИЧКА Владислава Даниловича — старшого лейтенанта
  • БУНІНА Олександра Васильовича — капітана
  • ГОРЕЦЬКОГО Андрія Анатолійовича — підполковника
  • ДАВИДОВА Сергія Валентиновича — полковника медичної служби
  • ДЕМИДОВА Антона Романовича — старшого лейтенанта
  • КАРПОВА Сергія Миколайовича — полковника
  • КАРПУСЕВИЧА Івана Андрійовича — капітана
  • КЕЗІНА Павла Олександровича — капітана
  • КЛІМОВА Захара Юрійовича — старшого лейтенанта
  • КОВАЛЕНКА Михайла Андрійовича — капітана
  • КОВАЛЬЧУКА Віталія Миколайовича — майора
  • КОНСТАНТИНЕНКА Дмитра Сергійовича — капітана
  • МІЩЕНКА Вячеслава Вячеславовича (посмертно) — солдата
  • ОВДІЄНКА Романа Сергійовича — старшого лейтенанта
  • ОНІЩЕНКА Богдана Ігоровича — капітана
  • ПІВНЯ Андрія Сергійовича — капітана
  • ПРИЙМАКА Миколу Миколайовича (посмертно) — солдата
  • СУКА Олександра Петровича — полковника
  • УРАЗОВА Дмитра Миколайовича — капітана
  • ШУТОВИЧА Володимира Степановича — майора медичної служби
  • ЯРМІША Петра Миколайовича — молодшого лейтенанта

Нагородити орденом "За мужність" І ступеня

  • ПАМ’ЯТНИЧОГО Юрія Вікторовича (посмертно) — сержанта

Нагородити орденом "За мужність" ІІ ступеня

  • БЛАЖКА Ярослава Олександровича (посмертно) — старшого солдата
  • КОФЕЛЯ Дениса Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата
  • ЛАЗАРЕНКА Олександра Олександровича — майора
  • МЕЛЬНИКА Олександра Васильовича — старшого солдата
  • ПАНЧУКА Володимира Володимировича — молодшого сержанта
  • РОЗДАЙБІДУ Олександра Ігоровича — старшого сержанта
  • ТУКМАЧОВА Івана Юрійовича — майстер-старшину
  • ЮРІЧУКА Романа Сергійовича (посмертно) — солдата

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

  • БАГАЧУКА Василя Івановича (посмертно) — солдата
  • БАСАРАБА Володимира Олександровича — старшого матроса
  • БАУЕРА Миколу Івановича (посмертно) — старшого солдата
  • БЕЙЧУКА Богдана Анатолійовича — солдата
  • БЕСПАЛЕНКА Артема Анатолійовича — підполковника медичної служби
  • БОЖИКА Назарія Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • БОРИСА Андрія Сергійовича — молодшого сержанта
  • БОРОДІНА Олександра Володимировича — солдата
  • БОСЕНКА Володимира Володимировича — солдата
  • БОХАНА Олександра Валерійовича — солдата
  • БРАТКОВЕЦЬКОГО В’ячеслава Миколайовича (посмертно) — солдата
  • БУРДЕНЮКА Ігоря Анатолійовича (посмертно) — солдата
  • ВАГАНКА Владислава Віталійовича — старшину 2 статті
  • ВАЮТУ Сергія Миколайовича — солдата
  • ВІЗЕНГЕРА Олександра Володимировича (посмертно) — старшого солдата
  • ВЛАСЮКА Дмитра Михайловича — солдата
  • ГАЙДАРА Олександра Павловича — солдата
  • ГЕРНЕШІЯ Михайла Вячеславовича — старшого сержанта
  • ГОНЧАРОВА Олександра Віталійовича — солдата
  • ГОРОХОЛІНСЬКОГО Андрія Володимировича — старшого солдата
  • ГОЦКОГО Олександра Олександровича (посмертно) — солдата
  • ГУМЕНЮКА Віталія Васильовича — старшину
  • ДЗЯВУНА Ярослава Олеговича — старшого солдата
  • ДІДКІВСЬКОГО Костянтина Леонідовича — солдата
  • ДМИТРИНУ Назара Васильовича (посмертно) — солдата
  • ЄРЕМЕНКА Миколу Валерійовича — солдата
  • ЄРЕМЕНКА Сергія Володимировича (посмертно) — солдата
  • ЗАКАЛАТУ Дмитра Анатолійовича — старшого солдата
  • ЗАЯЦЯ Івана Михайловича — матроса
  • ЗЛОЧЕВСЬКОГО Андрія Івановича — старшого солдата
  • ЗУБОВА Костянтина Сергійовича (посмертно) — головного сержанта
  • ІЩЕНКА Олександра Євгеновича — штаб-сержанта
  • КАДАСІМЧУКА Ярослава Богдановича — старшого сержанта
  • КАШЛЕЯ Сергія Володимировича (посмертно) — солдата
  • КИЧЕРУ Станіслава Михайловича (посмертно) — солдата
  • КОЗАЧКА Миколу Вікторовича — молодшого сержанта
  • КОКУНОВА Юрія Олеговича — молодшого сержанта
  • КОЛГАНОВА Олександра Гарійовича (посмертно) — головного сержанта
  • КОРНІЄВИЧА Олександра Миколайовича — молодшого сержанта
  • КОЧИНА Сергія Миколайовича — сержанта
  • КРАВЧЕНКА Федора Олеговича — молодшого сержанта
  • КРУЖКОВА Віталія Олександровича — старшого матроса
  • КУРАШКЕВИЧА Миколу Володимировича (посмертно) — старшого солдата
  • ЛЕВЧУКА Володимира Петровича — старшого солдата
  • ЛЕМЕШКА Григорія Аркадійовича (посмертно) — старшого солдата
  • ЛИСОГО Романа Миколайовича — старшого матроса
  • МАЙСТРЕНКА Вячеслава Петровича — полковника медичної служби
  • МАКСИМЯКА Олександра Віталійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • МАЛІЦЬКОГО Юрія Васильовича — старшого солдата
  • МАРУЩАКА Сергія Петровича (посмертно) — солдата
  • МАТЕЯ Михайла Васильовича (посмертно) — старшого солдата
  • МАЦИВІЦЬКОГО Давида Віталійовича — старшого сержанта
  • МИХАЙЛИШИНА Романа Мироновича (посмертно) — старшого солдата
  • МІШУТКІНА Юрія Сергійовича — солдата
  • МОЖАРІВСЬКОГО Олександра Миколайовича — солдата
  • МОНИЧА Андрія Васильовича — головного сержанта
  • МОРДАСА Володимира Васильовича (посмертно) — старшого солдата
  • МУСІЄНКА Олексія Михайловича — солдата
  • НАКОНЕЧНОГО Андрія Романовича (посмертно) — солдата
  • НЕСТЕРЮКА Юрія Сафроновича (посмертно) — головного сержанта
  • НЕЧАЯ Володимира Олеговича (посмертно) — солдата
  • ПАВЛІЧЕНКА Ярослава Вячеславовича (посмертно) — солдата
  • ПАРШКОВА Валерія Олександровича — старшого солдата
  • ПАХНЮКА Захара Федоровича — молодшого сержанта
  • ПИЩИКА Юрія Дмитровича — капітан-лейтенанта
  • ПІНЧУКА Давида Степановича (посмертно) — старшого солдата
  • ПІНЧУКА Євгенія Романовича — матроса
  • ПОРТМАНА Олексія Ігоровича (посмертно) — солдата
  • ПОСУНЬКІНА Данила Сергійовича — матроса
  • ПРОЗОРОВСЬКОГО Руслана Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ПРУСА Олега Миколайовича — солдата
  • РАЧУКА Степана Васильовича (посмертно) — старшого солдата
  • РОМАНЮКА Юрія Валерійовича — старшого матроса
  • РОСТКОВСЬКОГО Едуарда Валерійовича — солдата
  • РУДИКА Андрія Вікторовича (посмертно) — старшого солдата
  • СІНЬОВА Євгена Геннадійовича — молодшого сержанта
  • ТАРНАВСЬКОГО Григорія Йосиповича — молодшого сержанта
  • ТИШКУНА Сергія Михайловича — головного сержанта
  • ТКАЧИКА Володимира Миколайовича — старшого солдата
  • ХАРИША Олексія Миколайовича — молодшого сержанта
  • ХАРЧЕНКА Анатолія Петровича — старшого солдата
  • ХРИКІНА Костянтина Ігоровича — старшого матроса
  • ЦИМБАЛЮКА Євгенія Миколайовича — старшого солдата
  • ШАМАНОВА Михайла Олександровича — солдата
  • ШЕСТУНА Олексія Миколайовича — старшого солдата
  • ШУФРИНА Андрія Івановича (посмертно) — старшого сержанта
  • ЯЛОВЕНКА Василя Анатолійовича — полковника медичної служби
  • ЯРЕМЧУКА Олега Олександровича — солдата
  • ЯСНОГО Євгена Йосиповича — солдата

Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня

  • БУГАКОВУ Анну Володимирівну — сержанта

Нагородити орденом Данила Галицького

  • БЕСАГУ Василя Васильовича — полковника медичної служби
  • БІЛОГО Андрія Віталійовича — старшого лейтенанта
  • ВОЙЦЕХІВСЬКОГО Олександра Мирославовича — полковника медичної служби
  • ОДРАШКУ Дениса Ігоровича — капітана 1 рангу
  • ПОНОМАРЕНКА Олексія Миколайовича — підполковника медичної служби

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

  • АНТОНОВА Артема Михайловича — полковника
  • БАБИЧА Валерія Олександровича — полковника
  • БАЛАБАНОВА Андрія Миколайовича — старшого лейтенанта
  • БАСЮКА Володимира Петровича — старшого лейтенанта
  • БИБИКА Максима Олексійовича — солдата
  • БОБРУЙКА Андрія Миколайовича — старшого сержанта
  • БОГДАНОВА Владислава Віталійовича — лейтенанта
  • БОРДЮГОВА Павла Григоровича — капітана
  • ВЕРЕТУ Світлану Василівну — молодшого сержанта
  • ВІРЯНСЬКУ Юлію Миколаївну — підполковника медичної служби
  • ГАЙДАРА Валентина Миколайовича — полковника
  • ГОЛЬСЬКОГО Ростислава Леонідовича — старшого солдата
  • ГРИЦЕНКА Олександра Павловича — підполковника
  • ДАНИЛЬЧЕНКА Максима Станіславовича — капітана медичної служби
  • ДУТЧАКА Миколу Олеговича — капітана медичної служби
  • ЗАДОЮ Олега Михайловича — солдата
  • ЗАХАРЧЕНКА Олега Валерійовича — солдата
  • КАЛІМАНА Антона Павловича — старшого лейтенанта медичної служби
  • КАССІРА Валерія Вячеславовича — старшого лейтенанта
  • КІБУКЕВИЧА Олега Івановича — солдата
  • КОВАЛЕНКА Василя Євгеновича — майстер-сержанта
  • КОВАЛЬСЬКОГО Павла Володимировича — майора
  • КОНДРАШИНА Дмитра Олександровича — підполковника
  • КУЗЬМІНА Олега Геннадійовича — підполковника
  • ЛОМАКІНА Вадима Анатолійовича — майора
  • ЛУКАВОГО Володимира Анатолійовича — молодшого сержанта
  • МАСЛОВУ Ольгу Валеріївну — молодшого сержанта
  • МЕЛЕШКА Олександра Андрійовича — полковника медичної служби
  • МИРОНЧУКА Петра Володимировича — солдата
  • МІНЯЙЛА Олександра Миколайовича — капітана 2 рангу
  • МІЩЕНКА Тараса Вікторовича — солдата
  • МОГОЛІВЦЯ Геннадія Володимировича — сержанта
  • ОСИПЧУКА Сергія Дмитровича — солдата
  • ОСТАПЕНКА Василя Володимировича — підполковника юстиції
  • ПАНЧЕНКО Оксану Михайлівну — сержанта
  • ПАРХОМЕНКО Владислава Владиславовича — старшого лейтенанта
  • ПЕЛЕЩУК Наталію Володимирівну — молодшого сержанта
  • ПОГРЕБНОГО Дмитра Валерійовича — лейтенанта
  • ПОПКОВА Олексія Вікторовича — майстер-сержанта
  • ПОЦІЛУЄНКА Андрія Владиленовича — старшого лейтенанта
  • РОМАНЕНКО Оксану Антонівну — полковника медичної служби
  • РОМАНЧУКА Олександра Аркадійовича — капітана
  • САВЧУКА Олега Петровича — сержанта
  • СВИРИДЮКА Олександра Сергійовича — полковника
  • СМИКА Олега Олеговича — майора медичної служби
  • СТЕЦЕНКА Олександра Йосиповича — сержанта
  • ТУРОВСЬКОГО Валерія Владиславовича — солдата
  • ФЕДЧЕНКА Олександра Анатолійовича — старшого солдата
  • ФІЛІМОНОВА Іллю Миколайовича — підполковника
  • ШУХАРДІНА Олексія Костянтиновича — солдата
  • ЮРЧЕНКО Світлану Василівну — молодшого сержанта

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

  • БЗИТУ Сергія Миколайовича — сержанта
  • ВАЖНИЦЬКОГО Олександра Миколайовича — матроса
  • ВАРЛАХІНА Олександра Анатолійовича — молодшого сержанта
  • ВОЗНЮКА Володимира Олександровича — солдата
  • ГРУДИНСЬКОГО Сергія Олександровича — сержанта
  • ГУЛЯСА Андрія Леонідовича — лейтенанта
  • ДАНКЕВИЧА Віктора В’ячеславовича — старшого сержанта
  • ДРАНОГО Михайла Олександровича — штаб-сержанта
  • ЖУБЕРА Олега Ігоровича — солдата
  • КАМЕНЄВА Сергія Андрійовича — солдата
  • КАРПЛЮКА Миколу Юрійовича — солдата
  • КОВАЛЬЧУКА Олександра Петровича — молодшого сержанта
  • КОВАЛЬЧУКА Сергія Дем’яновича — солдата
  • КОЛЕСНИКА Володимира Васильовича — солдата
  • МЕЛЬНИЧУКА Валерія Володимировича — молодшого сержанта
  • МЕТРИЦАНЮКА Віктора Володимировича — солдата
  • МІТЮХІНА Андрія Вікторовича — головного сержанта
  • НАКОНЕЧНОГО Віталія Анатолійовича — молодшого сержанта
  • НИЧИПОРЧУКА Сергія Васильовича — солдата
  • НІКОЛАЙЧУКА Сергія Юлійовича — солдата
  • ОЛІШЕВКА Михайла Сергійовича — солдата
  • ПОЛІТУНА Ростислава Олексійовича — старшого лейтенанта
  • ПРУСА Дмитра Петровича — старшого солдата
  • РОМАНЮКА Юрія Михайловича — старшого сержанта
  • САЯХДІНОВА Артура Руслановича — солдата
  • СКОРИКА Євгена Вікторовича — старшого матроса
  • СКОРОХОДА Юрія Олеговича — старшого солдата
  • СМІЛЯНЦЯ Владислава Олеговича — старшого лейтенанта
  • СОБОЛЕВСЬКОГО Віктора Владиславовича — сержанта
  • СОКОТУНА Юрія Миколайовича — молодшого сержанта
  • СТРАТІЧУКА Ростислава Володимировича — старшого сержанта
  • ТЕТЕРУКА Віктора Володимировича — солдата
  • ТИМОШЕНКА Ігоря Сергійовича — сержанта
  • ТИЩЕНКА Вячеслава Олександровича — молодшого сержанта
  • ФАЛЯ Назара Олександровича — матроса
  • ФЕЩЕНКА Анатолія Вільовича — штаб-сержанта
  • ФОМЧЕНКОВА Андрія Леонідовича — солдата
  • ХІЩЕНКА Сергія Сергійовича — молодшого сержанта
  • ЦВІРКУНА Андрія Сергійовича — солдата
  • ШИНДАРІВСЬКОГО Андрія Валентиновича — солдата
  • ЮРЧЕНКА Юрія Вікторовича — головного корабельного старшину

Нагородити медаллю За врятоване життя"

  • ВИГІВСЬКУ Марину Рафаїлівну — молодшого сержанта
  • ГРИГОР’ЄВА Івана Олексійовича — полковника
  • МЕЛЕЩЕНКО Ольгу Олександрівну — молодшого сержанта
  • ЧУЧУ Альону Іванівну — молодшого сержанта.

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