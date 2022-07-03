Про це інформують на сайті президента України.

За мужність і самовідданість державі та територіальної цілісності України нагородили державними відзнаками:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

Нагородити орденом "За мужність" І ступеня

Нагородити орденом "За мужність" ІІ ступеня

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня

Нагородити орденом Данила Галицького

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

Нагородити медаллю За врятоване життя"

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