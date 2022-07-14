Зеленський нагородив орденом "За заслуги" українку В'язовську - другу в світі жінку-лауреатку премії Філдса з математики

Про це Зеленський повідомив у відеозверненні.

"Сьогодні я підписав указ про нагородження орденом "За заслуги" І ступеня Марини Вязовської - українського математика, яка цьогоріч стала лауреаткою медалі Філдса", - сказав Зеленський.

Президент подякував Марині В'язовській за її работу, а також за позицію щодо захисту України від російської агресії, яку науковиця висловила у промові на Світовому конгресі математиків.

"Сьогодні я хочу подякувати пані Марині. Подякувати не тільки за її роботу, за дуже потужний математичний результат, а ще й за те, що вона допомагає всім нам, усім українцям, захищати нашу свободу й незалежність. Зокрема й під час церемонії вручення медалі Філдса на Світовому конгресі математиків у своїй промові пані Марина говорила про Україну, про війну Росії проти нашої держави, про злочини російських окупантів. Пані Марина навчалася в Україні, в Києві, працює у Швейцарії, в Лозанні, очолює кафедру теорії чисел. І я вірю, що настане той день, коли Марина Вязовська зможе повернутися в Україну й викладати тут", - підсумував Зеленський.

Премія і медаль Філдса - нагорода, яку присуджують двом, трьом або чотирьом математикам на Світовому конгресі математиків, що відбувається раз на чотири роки. Ця нагорода вважається найпрестижнішою відзнакою в математиці - її називають "Нобелівською премією з математики". Нагороду вручають за значний вклад у науку математикам, молодшим за 40 років. Премію заснував канадський математик Джон Чарлз Філдс.

Марина В'язовська стала другою в історії жінкою, яка отримала цю нагороду.

Раніше повідомлялося, що Марина В'язовська отримала медаль Філдса за розв'язання задачі з пакування куль у восьмивимірному просторі. Вона також зробила внесок у розв'язання пов'язаних задач, а також задач із інтерполяції в аналізі Фур'є. Ця медаль стала дев'ятою її міжнародною нагородою.

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