Українка Марина В’язовська отримала медаль Філдса — еквівалент Нобелівської премії, яку математикам не вручають
Українка Марина В’язовська стала другою жінкою за 86 років існування медалі, якій вручили цей аналог Нобелівської премії
Про це повідомила The Guardian.
На Міжнародному математичному конгресі в Гельсінки українці Марині В’язовській вручили медаль Філдса. Цю медаль в науковому світі вважають еквівалентом Нобелівської премії, яку математикам не вручають.
Найпрестижнішу математичну нагороду — медаль Філдса — 37-річна українка (свого часу випускниця КНУ ім. Тараса Шевченка, яка нині працює в Федеральній політехнічній школі Лозанни (Швейцарія)) Марина В'язовська отримала за розв'язок задачі з пакування куль у восьмивимірному просторі. Вона також зробила внесок у розв'язок пов'язаних задач, а також задач з інтерполяції в аналізі Фур'є. Це вже дев’ята її міжнародна нагорода.
Також за рішенням Міжнародної математичної спілки володарями медалі Філдса стали француз Уго Дюмініль-Копен, британець Джеймс Мейнард та американець Джун Хео.
Медаль Філдса заснували у 1936 році. Вручають її двом-чотирьом лауреатам віком до 40 років за "видатні математичні досягнення ". Марина В’язовська стала другою жінкою за час існування нагороди, її удостоєною. Уперше з жінок, які присвячують себе науковим проблемам математики, медаль Філдса у 2014 році отримала уродженка Ірану професорка Стенфордського університету Маріам Мірзахані.
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