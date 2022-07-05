Про це повідомила The Guardian.

На Міжнародному математичному конгресі в Гельсінки українці Марині В’язовській вручили медаль Філдса. Цю медаль в науковому світі вважають еквівалентом Нобелівської премії, яку математикам не вручають.

Найпрестижнішу математичну нагороду — медаль Філдса — 37-річна українка (свого часу випускниця КНУ ім. Тараса Шевченка, яка нині працює в Федеральній політехнічній школі Лозанни (Швейцарія)) Марина В'язовська отримала за розв'язок задачі з пакування куль у восьмивимірному просторі. Вона також зробила внесок у розв'язок пов'язаних задач, а також задач з інтерполяції в аналізі Фур'є. Це вже дев’ята її міжнародна нагорода.

Також за рішенням Міжнародної математичної спілки володарями медалі Філдса стали француз Уго Дюмініль-Копен, британець Джеймс Мейнард та американець Джун Хео.

Медаль Філдса заснували у 1936 році. Вручають її двом-чотирьом лауреатам віком до 40 років за "видатні математичні досягнення ". Марина В’язовська стала другою жінкою за час існування нагороди, її удостоєною. Уперше з жінок, які присвячують себе науковим проблемам математики, медаль Філдса у 2014 році отримала уродженка Ірану професорка Стенфордського університету Маріам Мірзахані.

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