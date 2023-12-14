Зеленський напередодні саміту Євроради поговорив з її президентом Шарлем Мішелем

Про це президент України повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Напередодні саміту Європейської ради обговорили його очікувані результати щодо України, які мають засвідчити непохитну підтримку та єдність Європейського Союзу. Вони необхідні для зміцнення стійкості України в умовах протистояння російській агресії та на шляху до членства в ЄС", - зазначив Володимир Зеленський.