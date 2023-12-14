Зеленський напередодні саміту Євроради поговорив з її президентом Шарлем Мішелем
В Осло після закінчення саміту Україна - Північна Європа Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем
Про це президент України повідомив у своєму телеграм-каналі.
"Напередодні саміту Європейської ради обговорили його очікувані результати щодо України, які мають засвідчити непохитну підтримку та єдність Європейського Союзу. Вони необхідні для зміцнення стійкості України в умовах протистояння російській агресії та на шляху до членства в ЄС", - зазначив Володимир Зеленський.
- Також 13 грудня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.
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