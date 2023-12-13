Зеленський поспілкувався з прем'єркою Італії Мелоні. Про що говорили
Ввечері середи, 13 грудня, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні
Про це Зеленський написав у телеграмі.
За словами Володимира Зеленського, мета розмови - скоординувати позиції напередодні саміту Європейської ради.
"Обговорили прогрес України у виконанні рекомендацій ЄС, необхідних для ухвалення рішення щодо початку переговорів про вступ. Розраховую, що лідери ЄС визнають зусилля України та зроблять цей історичний крок. Україна виконала свою частину роботи й довела, що може досягати величезних результатів попри безпрецедентні виклики. Я вірю, що єдність переможе на саміті і Євросоюз підтвердить свою силу й лідерство", - пише президент України.
Зеленський також додав, що під час телефонної розмови з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, вони обмінялися думками щодо імплементації Формули миру та підготовки до Глобального саміту миру.
- 28 листопада Україна почала перший раунд консультацій з Італією щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії: це передбачено спільною декларацією G7.
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