Зеленський поспілкувався з прем'єркою Італії Мелоні. Про що говорили

Про це Зеленський написав у телеграмі.

За словами Володимира Зеленського, мета розмови - скоординувати позиції напередодні саміту Європейської ради.

"Обговорили прогрес України у виконанні рекомендацій ЄС, необхідних для ухвалення рішення щодо початку переговорів про вступ. Розраховую, що лідери ЄС визнають зусилля України та зроблять цей історичний крок. Україна виконала свою частину роботи й довела, що може досягати величезних результатів попри безпрецедентні виклики. Я вірю, що єдність переможе на саміті і Євросоюз підтвердить свою силу й лідерство", - пише президент України.

Зеленський також додав, що під час телефонної розмови з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, вони обмінялися думками щодо імплементації Формули миру та підготовки до Глобального саміту миру.