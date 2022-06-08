Зеленський: наступного тижня запустять "книгу катів" - реєстр російських воєнних злочинців

Про це Зеленський сказав у відеозверненні.

"На наступний тиждень запланований запуск спеціальної "книги катів" - інформаційної системи, в якій збираються підтверджені дані щодо воєнних злочинів і злочинців російської армії. Я неодноразово наголошував, що всі вони обов'язково понесуть відповідальність і ми крок за кроком до цього наближаємось. Створення такої інформаційної системи триває деякий час. Це конкретні факти про конкретних людей, які винні у конкретних жорстоких злочинах проти українців", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що реєстр міститиме дані не лише про безпосередніх виконавців воєнних злочинів, а й про тих, хто віддавав злочинні накази.

"Така "книга катів" є однією з основ не тільки відповідальності безпосередніх виконавців воєнних злочинів - солдатів окупаційної армії, але і їхніх командирів - тих, хто віддав накази, тих, хто зробив можливим усе, що вони наробили в Україні - в Бучі, в Маріуполі, в усіх наших містах, в усіх громадах, до яких дотягнулися. Усі будуть відповідати. Вічна пам'ять усім, чиє життя забрали ці окупанти, вічна слава кожному і кожній, хто наближає нашу перемогу. Слава Україні!" - сказав Зеленський.

Раніше генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила про встановлення осіб 90 російських військовослужбовців, які скоїли воєнні злочини в Україні.

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