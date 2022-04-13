Зеленський назвав країнам Заходу "конкретний перелік зброї", яка критично необхідна українській армії
Україні терміново потрібна важка артилерія, важка бронетехніка, системи протиповітряної оборони та літаки
Про це президент України повідомив під час звернення.
"Щоби продовжувати героїчно захищати світ від російської агресії, Україні потрібен конкретний перелік зброї. Звертаюся до громадян усього світу з проханням допомогти донести до ваших урядів, адміністрацій президентів, керівників ваших країн реальні потреби України, які допоможуть зупинити війну", - розповів очільник держави.
Нам терміново потрібна важка артилерія, важка бронетехніка, системи протиповітряної оборони та літаки:
- артилерійські установки (калібр 155 мм) і боєприпаси;
- артилерійські снаряди (калібр 152 мм) – комога більше;
- реактивні системи залпового вогню: "Град", "Ураган" або американський M142 HIMARS;
- БТР (бронетранспортери, бойові машини піхоти тощо);
- танки (Т-72, американські або німецькі аналоги);
- системи ППО (С-300, "Бук" або подібні сучасні західні системи протиповітряної оборони);
- бойова авіація.
"Ми просимо весь світ об’єднатися й допомогти нам у боротьбі з цією жорстокою агресією. Дайте Україні зброю зараз, щоб разом перемогти це зло", - підкреслив Володимир Зеленський.
- Нагадаємо, зі схожим зверненням сьогодні виступив і міністр оборони України Олексій Резніков: "Дайте нам інструменти і ми завершимо справу".
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