Дайте нам інструменти і ми завершимо справу, - Резніков закликав надати Україні зброю дальньої дії

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook.

Резніков зі зруйнованого росіянами Гостомеля закликав партнерів діяти, аби те, що відбувається зараз в Україні, не прийшло у інші країни.

"Дайте нам інструменти, і ми завершимо справу. Нам потрібні не лише санкції, але зброя. Якщо цю справу відкласти, то те ж саме буде і в Європі", - застеріг Резніков.

Міністр оборони уточнив, що Україні необхідна зброя дальньої дії.

"Нам необхідні реактивні системи залпового вогню, танки, броньовані машини та 155 мм артилерія, не 152 мм, як у Радянському Союзі", - зазначив Резніков.



9 квітня Олексій Резніков заявив, що для того, щоб не тільки стримувати російські окупаційні війська, але й вигнати їх з України, ЗСУ потребують зброї дальньої дії, багато сучасних танків та броньованих машин.

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