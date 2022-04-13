Дайте нам інструменти і ми завершимо справу, - Резніков закликав надати Україні зброю дальньої дії
Міністр оборони Олексій Резніков звернувся до країн-партнерів із проханням надати Україні зброю дальньої дії
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook.
Резніков зі зруйнованого росіянами Гостомеля закликав партнерів діяти, аби те, що відбувається зараз в Україні, не прийшло у інші країни.
"Дайте нам інструменти, і ми завершимо справу. Нам потрібні не лише санкції, але зброя. Якщо цю справу відкласти, то те ж саме буде і в Європі", - застеріг Резніков.
Міністр оборони уточнив, що Україні необхідна зброя дальньої дії.
"Нам необхідні реактивні системи залпового вогню, танки, броньовані машини та 155 мм артилерія, не 152 мм, як у Радянському Союзі", - зазначив Резніков.
- 9 квітня Олексій Резніков заявив, що для того, щоб не тільки стримувати російські окупаційні війська, але й вигнати їх з України, ЗСУ потребують зброї дальньої дії, багато сучасних танків та броньованих машин.
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