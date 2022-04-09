Резніков: "Нам потрібні реактивні системи залпового вогню з дальністю понад 30-50 км"

Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков на брифінгу з іноземними журналістами у п'ятницю, 8 квітня.

"Нам потрібні реактивні системи залпового вогню з дальністю понад 30-50 км. Нам потрібні протикорабельні ракети, щоб зупинити їх в Одесі та на Чорному морі. Нам потрібно багато танків, броньованих машин і артилерії калібру 155 мм", – сказав Резніков.

Для опанування такої зброї українським воїнам не знадобиться багато часу, а з її допомогою окупантів вдасться вигнати з України.

"Ми знаємо, як користуватися NLAW, Stinger, Javelin. І ми зможемо використовувати протикорабельні ракети. Це не вища математика. Ми зможемо воювати на “Абрамсах”, “Леопардах”, тому що наші хлопці вісім років тренувалися по всьому світу з країнами НАТО", – наголосив міністр.

Резніков закликав партнерів надавати Україні важке і наступальне озброєння, зокрема й таке, як у НАТО

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