Резніков закликав партнерів надавати Україні важке і наступальне озброєння, зокрема й таке, як у НАТО

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Війна Росії проти України вступила в ту фазу, коли для перемоги над окупантом, визволення міст та порятунку українського народу від геноциду Україні потрібна якісно інша допомога озброєнням. Для перемоги у війні Україні, за його словами, потрібні:

1. Системи ППО та бойові літаки для захисту українських громадян та армії від ракет та ударів з повітря.

2. Дальнобійна зброя. Це артилерійсько-ракетні комплекси дальньої дії, РСЗВ та важка артилерія. Це дозволить тримати ворога на відстані, не пускаючи його до українських міст.

3. Танки та бронетехніка для прори.ву оборони окупантів та звільнення окупованих територій.

4. Протикорабельні ракети. Знищити ворожий флот і розблокувати порти на Чорному морі. Адже без портів Україна не зможе торгувати, зокрема й продовольством, що спричинить глобальну продовольчу кризу.

5. Розвідувально-ударні дрони.

Крім того, зазначив Розніков, є дуже важливий нюанс. Раніше Україна зосередилася на здобутті зброї радянського зразка. Це логічне рішення, бо ця зброя може піти в бій одразу, військові вміють нею користуватися.

"Але потрібної нам радянської зброї мало. Найчастіше вона перебуває у поганому стані, оскільки виготовлена 30-40 років тому. Боєприпасів не вистачає", – зазначив Рєзніков.

За його словами, це лише ненадовго зміцнить Україну. Тому необхідно якнайшвидше отримати зброю, яку використовують країни НАТО.

Міністр зазначає, що, по-перше, це буде потужний сигнал Росії про те, що виснажити українську армію їй не вдасться. По-друге, це ще більше підвищить оперативну сумісність української армії з арміями європейських країн та зміцнить східний фланг НАТО. По-третє, за словами Резнікова, є достатня кількість техніки натівського виробництва, і вона укомплектована боєприпасами. По-четверте, багато країн зможуть по-різному передавати цю зброю – знімати з бойового чергування, замінюючи її більш сучасною, або отримувати дозвіл країни походження.

Нагадаємо, сьогодні генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Путін не змінив намірів захопити Україну і НАТО надасть усю необхідну допомогу ЗСУ.

Також Дмитро Кулеба зазначив після зустрічі з главами МЗС країн НАТО, що нам буде чим воювати, натякнувши на нові поставки зброї в Україну.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb