Зеленський обговорив з бельгійським прем'єром термінові оборонні потреби України

Про це глава держави написав у телеграмі.

Він також зазначив, що запросив Бельгію приєднатися до української формули миру та подякував за допомогу українським біженцям.

"Провів телефонну розмову із Прем’єр-міністром Бельгії Александром де Кроо. Обговорили термінові оборонні потреби України на тлі можливої ескалації на фронті. Запросив приєднатися до реалізації нашої 10-крокової формули миру. Подякував за прихисток українських громадян", - пише президент.

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові 10 січня поінформував президента Європейської ради Шарля Мішеля про потреби України в озброєнні.

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