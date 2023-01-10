Зеленський обговорив з бельгійським прем'єром термінові оборонні потреби України
У вівторок, 10 січня, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Бельгії Александром де Кроо та обговорив термінові оборонні потреби України
Про це глава держави написав у телеграмі.
Він також зазначив, що запросив Бельгію приєднатися до української формули миру та подякував за допомогу українським біженцям.
"Провів телефонну розмову із Прем’єр-міністром Бельгії Александром де Кроо. Обговорили термінові оборонні потреби України на тлі можливої ескалації на фронті. Запросив приєднатися до реалізації нашої 10-крокової формули миру. Подякував за прихисток українських громадян", - пише президент.
- Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові 10 січня поінформував президента Європейської ради Шарля Мішеля про потреби України в озброєнні.
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